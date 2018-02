Kampányok és választások (Mai levelünk)

Elég nagy utat tettünk meg a Magyarországot elárasztó 23 millió romántól a maximum két mandátum sorsát eldöntő szavazóig. Most már mindenki érdemesnek tartja ellátogatni hozzánk is. Jól teszik. Meghallgatunk mindenkit, és majd a szavazatunkkal meg is mondjuk, hogy mire is jutottunk. Ugyanúgy, ahogy a kunságiak, a palócok, az őrségiek, a pécsiek, kassaiak, szabadkaiak, beregszásziak vagy éppen a sepsiszentgyörgyiek.

Tényleg egységesül a nemzet. A többi párt részére is a csóró, alamizsnáért könyörgő rokonból egyből választópolgárrá váltunk. Hát nem mondhatjuk, hogy nem esik jól, jobban ránk szabottan érezzük ezt a szerepet. Tessék kampányolni, bizonyítsák be, hogy érdemes Önökre szavazni. Legyenek populisták, találják meg felénk is a kommunikációs csatornákat. Versenyezzenek, ha nem is nyernek, de megfelelő edzéssel még eredményt is lehet majd elérni. Ne adják fel.

Nagy eredmény, hogy most már a politikai paletta szereplőinek nagy része is egységes nemzetben gondolkodik. Van kivétel is, de „a kutya ugat, s a karaván halad”. Majd elválik, hogy a tagadás, a megosztás mennyire járható út.

Mindenképpen ki fogjuk fejezni véleményünket ugyanolyan tájékozott, felelős állampolgárként, mint a Kárpát-medence bármelyik magyar állampolgára.

Gyermekeink, barátaink, ismerőseink jelentős része, akik a mi adólejünkből is képezték magukat, a jelenlegi Magyarországon dolgozik, ahol a megválasztandó kormánynak hatásköre lesz. Magyarország a mi hazánk is. Még akkor is, ha közöttünk határt próbálnak húzni. Adminisztratív, ideiglenes határokat lehet kiépíteni, de mi akkor is egy nemzetben fogunk gondolkodni, együtt tesszük dolgunkat saját és közösségünk érdekében. Ha gyerekeink, barátaink barátaikkal, ismerőseikkel hazalátogatnak szülőföldjükre, láthatóan ugyanolyan jól érzik magukat, mint mi, amikor hozzájuk megyünk látogatóba. Mindenki végezte és végzi a maga dolgát saját maga és közössége örömére. És végezni is fogja, mert másként nem tehet.

Szakács Béla, Sepsiszentgyörgy