Élménytábor Liechtensteinben

E közel három hét eseményeiről a következőket osztjuk meg:

Autóbusszal mentünk Budapestig, onnan pedig vonattal utaztunk tovább Svájcba, Buchs városába, ahonnan a 26 órás utazás végén a tábor buszaival szállítottak a gyermekotthonba. Délelőttjeink java részét tanulással töltöttük, délutánonként pedig testnevelésórákon, uszodai programokon, városlátogatásokon és hasonlókon vettünk részt. Külön élmény volt a gyorsétterem Triesen városában, a Svájc egyik legrégebbi városa, Werdenberg utcáin való sétálás, a vár megtekintése, a tó hattyúinak, kacsáinak etetése is. Liechtenstein legkisebb településére, Planken faluba többször is ellátogattunk, és a helyi kilátótól megtekintettük az Alpok egy részének vonulatát, a Rajna folyót, valamint több svájci települést.

Ritka és talán megismételhetetlen alkalom volt számunkra a liechtensteini hercegi család vaduzi kastélyában tett látogatás: imádkozhattunk a kastély római katolikus kápolnájában, és személyesen megismerkedhettünk a hercegnővel, sőt, fogadásán is részt vettünk egy közös műsorral, amelyet hálából és szeretetből állítottunk össze, amiért a hercegnő vendégei lehettünk a tábor egész idején.

A Mikulás is emlékezetes marad mindannyiunk számára, hiszen személyesen keresett fel bennünket a táborban, és Aranykönyvébe beírt nevünkön szólítva adta át az ajándékokat.

Hazatérésünk előtt meglátogatott bennünket Sophie hercegnő, a hercegi család legidősebb fiának a felesége, akinek kérdéseket tehettek fel a gyermekek; egyszerűen, szerényen, szeretetteljesen, barátságosan társalgott.

Hétvégéinket kézműveskedéssel, játszással, a helyi játszóterekre való látogatással töltöttük, de nem felejthetjük ki beszámolónkból a maszkabált, a divatbemutatót, az álomba ringató esti meséket, az Eshen városában levő sportcentrumba való látogatást sem, ahol helybeli diákokkal és egy Magyarországról származó sporttanárnő társaságában hokizhattunk, focizhattunk, kipróbálhattuk a műfalmászást és számtalan érdekes játékot. E helységben szeretetvendégséget tartottak számunkra, viszonzásképpen bemutattuk műsorunkat. Felejthetetlen marad az Alpokban tett túra is: Seag üdülőhelység magas, havas ösvényein bandukolva csodáltuk az eltörpülő Rajna kanyargós útját.

Mindannyiunk számára életre szóló élmény marad ez az időszak, ahonnan sok közös emlékkel és ajándékokkal távoztunk. Hálánkat, tiszteletünket és köszönetünket fejezzük ki a romániai és a magyarországi Máltai Szeretetszolgálatnak, a Kinderheim Gamander Gyermekotthon munkaközösségének (Baninak, Ginnynek, Lenának, Sophie-nak), valamint a két iskola vezetőinek, Vancea Eszter és Kozma Csaba iskolaigazgatóknak, akik segítségünkre voltak, hogy ebben a táborban 275. csoportként részt vegyünk.



Téglás Enikő, a kálnoki Bedő Albert Elemi Iskola pedagógusa,

Ábrahám Zsuzsa Katalin, a bodoki Henter Károly Általános Iskola pedagógusa