Ötletbörzét hirdetnek az állomási tóra

Az ötletversenyre vonatkozó határozattervezet már elkészült, jelenleg a szakbizottságok tárgyalják, hamarosan a tanács elé kerül, és mivel a jelenlegi állapot senkinek sem tetszik, várhatóan meg is szavazzák – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől.

Az elöljáró elmondta: a Regionális Operatív Programban lehet pénzt lehívni a használaton kívüli zöldövezetek hasznosítására, ennek feltétele, hogy az adott terület legtöbb tíz százaléka beépüljön, és ebben az ösvény, játszótér, futópálya stb. is benne van.

Vannak megváltoztathatatlan helyi adottságok is, a tógödör közepén magántulajdonban levő szigethez és a part egyik szegletében meglévő benzinkúthoz nem lehet hozzányúlni, és a gáton túl sem lehet terjeszkedni – de azért elég tágas felület marad az útig, ahol a pályázók szabadon engedhetik a fantáziájukat. Még olyan megkötés sincs, hogy a tó helyén csakis tó lehet a jövőben is.

A szabályzatot úgy fogalmazták meg, hogy nem feltétlenül hirdetnek nyertest, de ha lesz olyan terv, amelyet erre érdemesnek találnak, azt 3500 lejjel jutalmazzák. A kiírás értelmében az is lehetséges lesz, hogy egy vagy több részmegoldást vegyenek át a különböző pályamunkákból, és egy közös tervbe építsék bele. Lakossági fórumot is szerveznek, ahol a benyújtott pályázatokról véleményt lehet mondani, de ez nem kötelezi a városvezetést az esetleges legnépszerűbb elképzelés elfogadására – magyarázta Tóth-Birtan Csaba.

A pályázat két részből áll: A1-es méretű (594 × 841 milliméteres) rajzot kell készíteni arról, hogy milyen legyen az új szabadidős övezet, és 500 szóból álló leírást kell hozzá mellékelni. Azért nem akartak közbeszerzési eljárást meghirdetni, mert akkor csak szakcégek jelentkezhetnek, a városvezetés pedig minél több ötletet kíván begyűjteni, akár szakirányú végzettséggel nem rendelkező magánszemélyektől is.

Az alpolgármester reméli, hogy a folyamat végén összeálló újrahasznosítási terv nem jut a főtéri sárkánydomb sorsára, szerinte azon a helyen nem sért etnikai érzékenységeket a területrendezés. A román katona szemközti szobrának és környezetének javítására idén is elkülönítették a megfelelő összegeket, a megvalósítás azon múlik, hogy kerül-e a kivitelezésre vállalkozó cég, tavaly ugyanis a jelentkezők hiánya miatt maradt el a románok által évek óta sürgetett felújítás.

Az állomási tó – amely pár évtizede még kedvelt csónakázó-, télen pedig korcsolyázóhelye volt a sepsiszentgyörgyieknek – tavaly márciusban száradt ki. A víz szintje ugyanis magasabban állt az Oltnál, és mivel a régen kiépített tógödör eresztett, csak folyamatos pumpálással lehetett fenntartani. Ez túlságosan nagy költségekkel járt, és bár az önkormányzat az elmúlt években kétszer is bérbe adta, ez sem bizonyult jó megoldásnak, nem sikerült a sokak által siratott, illetve igényelt szabadidős létesítmény régi fényét visszaadni.