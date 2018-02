Goran Bregović Sepsiszentgyörgyön (Lapszületésnap sztármeghívottal)

Daniel Șanta szerint a nagyobb szabású magánkezdeményezésként megvalósuló esemény ötlete nem új, még a kétezres évek elején megszületett az elképzelés, majd később rádiósként tovább foglalkoztatta, de akkor az anyagi háttér nem állt rendelkezésre. Három évvel ezelőtt Grubisics Leventével, a Sepsi Rádió vezetőjével való beszélgetés során szóba került, Sepsiszentgyörgy elég gyengén áll a magánkezdeményezésként tető alá hozott nagyobb események tekintetében. Mindketten egyetértettek abban, eljött az ideje, hogy a közpénzből támogatott pár rendezvény – mint a Szent György Napok – mellé úttörőként egy magánkezdeményezés is felzárkózzon. Most itt a megfelelő alkalom, úgy vélik, van, mit ünnepelni, hiszen a jelenlegi romániai gazdasági körülmények között nem kis teljesítmény, hogy az Observatorul de Covasna napilap a nehézségek ellenére 15 éve a piacon tudott maradni, sőt, fejlődni volt képes, ebben kollégáik mellett olvasóiknak, követőiknek is nagy a szerepe, és ezt méltó módon szeretnék honorálni egy emlékezetes, a megye életében egyedinek számító közösségi élménnyel. Daniel Șanta reméli, hogy a június 15-ei ünnepség egyúttal hagyományteremtő is lesz a nagyszabású magánkezdeményezések terén, amelyeknek egyebek mellett komoly idegenforgalmi hatása is lehet, és egyben a város és a térség népszerűsítéséhez is érdemben hozzájárulnak.

Goran Bregovićra mint az esemény központi meghívottjára nem véletlenül esett a választásuk, egy olyan kortárs, pályája csúcsán lévő, nemzetközileg elismert előadóról van szó, akinek művészetét mélyen áthatja a multikulturális jelleg, zenéjében szerb, horvát, bolgár, román és magyar elemek egyaránt megtalálhatók. Művészetével vallásokat és nemzeteket volt képes egyesíteni, emellett ő az az előadóművész, aki a legtöbb helyen fellépett eddig Szibériától New Yorkig, Afrikától Ausztráliáig, akár félmillió ember előtt is. Daniel Șanta szerint Bregović személye által alkalmuk nyílik a közösségi élményen túl egy üzenet megfogalmazására is: Bosznia-Hercegovina fővárosához, Szarajevóhoz hasonlóan a sepsiszentgyörgyi is többnemzetiségű közösség, amelyet eddig is a kölcsönös megbecsülés és a békés együttélés jellemzett, és ezt ki erősíthetné meg jobban, mint egy olyan előadóművész, akinek zenéjében román, magyar és cigány elemek egyaránt fellelhetők. Goran Bregović egyébként szokása szerint nem egyedül, hanem a méltán híres Wedding & Funeral Orchestra nevű zenekarával érkezik, repertoárjában a tavaly megjelent Három levél Szarajevóból című albumán található dalok is szerepelnek, illetve a már klasszikusnak tekinthető korábbi alkotások, a Kalashnikov, az Ederlezi, az In the Death Car és a Gas Gas. A születésnap ugyanakkor nem korlátozódik csak erre a koncertre, romániai előadók is fellépnek, emellett a szervezők tűzijátékkal és más meglepetésekkel is készülnek.

A jegyek elővételben és némileg olcsóbban már tegnaptól megvásárolhatók online a www.myticket.ro és ww.entertix.ro oldalon. A legolcsóbb beugró 60 lej (ez a pályára szóló állójegy), az ülőhelyért 90 lejt kell fizetni, míg a VIP-belépők ára 160 lej. Ez a díjszabás április 15-ig érvényes, ezután az állójegyeket 80, az ülőket 115, míg a VIP-belépőket 200 lejért lehet majd megváltani. Hamarosan helyben is elérhetővé teszik a jegyeket a lap szerkesztőségében, illetve várhatóan a városi szervezőirodában, de erről még folynak az egyeztetések. A lehetséges nézőszámról Șanta elmondta, a stadion befogadóképessége 1800 ülőhely, és nagyjából ötezer ember fér el a pályán.