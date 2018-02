Sikert sikerre halmoznak

Hatalomátvételük óta nem szűkölködtünk kormányokban, újabbnál újabbak tevés-vevésének gyümölcseit nyeljük naponta, hiszen ez idáig már szerre három is boldogított. Vezetésük alatt fülsiketítően dübörgött a gazdaság, aminek következtében 6 milliárd lej többletbevételt kasszírozott az állam, amiből fizetés- és nyugdíjemelésekre 2,5–2,5 milliárd, egyebekre egymilliárd (vajon mire?) ment el, amit most már érezhetően kompenzálnak a sikeres áremelések. Ugyanakkor határozott lépéseket tettek a párhuzamos állam elleni és az igazságügy legyőzéséért folytatott harc csataterein. Végül pedig kitört az új pénzügyi forradalom, amely nem kis felfordulással járt. De melyik forradalom nem jár kellemetlenségekkel? A cél érdekében bizony áldozatot is kell hozni. Minden jó, ha a vége jó: a kormány győzött e nagyszerű revolúcióban, és megtörtént az a közgazdasági csoda, aminek következtében a legutóbbi emelések után úgy nőttek a fizetések papíron, hogy kézen-közön el is emelték a legutóbbi emeléseket, és így zsebünkben valójában egy huncut vassal sem huncutkodik több, mint az emelés előtt. Sőt.

Gazdasági sikereink és megbízhatóságunk következtében február elején is sikerült felvenni egy csekélyke, kétmilliárd eurós kölcsönt olyan lyukak betömésére, amelyek a kormányzás következtében keletkeztek az államkassza zsákjának sötét fenekén. Még sok hitelt vehetünk fel, míg a görögök sorsára jutunk, mert közel sem vagyunk úgy eladósodva, mint ők. Hitelezőink látják azt is, hogy nem pocsékoljuk a pénzt olyan felesleges dolgokra, mint például autópályák vagy más, nagy volumenű beruházások, amelyeket a kormánypártok megígértek ugyan, de aztán hamar rájöttek, hogy nem is olyan fontosak. Regionális kórházakat is terveztek építeni, nyolcat, de időközben rájöttek, hogy azokban esetleg nem lesz orvos akivel vagy gyógyszer amivel gyógyítani lehetne, mert a doktorok elmentek külföldre, és orvosságokra már nem jut pénz. Sokkal jobb, ha a betegek is utánuk mennek gyógyulni.

Az uniós pénzeket nem tudjuk lehívni, de így is jó, mert fennáll a veszélye, hogy úgysem tudnánk elkölteni, vagy nem arra költjük, amire adták, és a végén vissza kell fizetni. De az is megtörténhet, hogy kézen-közön ellopják, az így támadt hiányt pedig szintén a mi zsebünkből pótolják, amiért viszont az adókat kell emelni. Sokan azon búslakodnak, hogy Romániában pedig lenne mire költeni, mert például 2000 iskola WC-je az udvaron van. De azt senki nem nézi, hogy ezek környezetkímélőek, mert nincs bennük folyó víz és csatornázás, s így nem gazolják öblítésre a drága ivóvizet, és szennyvíztisztításra sem kell pénzt pallani. A szellőztetést is a lanyha szellő oldja meg, nem szükséges ventilátor, amely ugye áramot fogyaszt.

A gazdasági szakemberek azon fanyalognak, hogy nálunk az infláció veszélyes méreteket ölt a kormányok könnyelmű pénzszórási akciói miatt. Ez oda vezet, hogy a vásárlásmániás alkalmazottak és nyugdíjasok megrohamozzák az üzleteket, és ész nélkül költekezni kezdenek, leginkább olyasmire, amire különben pénzszűkében még csak nem is gondolnának. Elsősorban élelemre. Nem elég, hogy rengeteg a túlsúlyos ember, ráadásul még most is, ha egy kis pénzük kerül, tovább tömik a belüket. Ennek meg az a következménye, hogy növelnünk kell az élelmiszerimportot, mert magunk nem vagyunk képesek előállítani. Bezzeg régen az emberek a tömbházakban, a fürdőszobában még disznót, a teraszon tyúkot is tartottak, de mára már sajnos elszoktak az ilyesmitől. Most már mindenki csak macskát és kutyát dédelget, amelyeket kizárólag a taljánok és a kínaiak szeretnek (megenni). Nő hát külkereskedelmi mérleghiányunk, és ráadásul azért drágul minden, mert a beszállítók látják, temérdek a hiánycikk, miért ne drágítanának. Ráadásul valutával vásárolunk külföldről, így hát pofátlanul drágítják az eurót és a dollárt is. Sokkal egyszerűbb lenne például pénzt nyomtani, mert akkor hitelt sem kellene felvenni, és a szépen növekvő inflációval lassan ismét milliomosokká válhatnánk mind, akik azok voltunk a régi pénz lecserélése előtt.

Olyan jó volt milliomosnak lenni, hogy sokan még ma is milliókban számolnak.