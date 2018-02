Leváltanák Kövesit (Igazságügyi miniszteri kezdeményezés)

A miniszter egy 36 oldalas jelentést készített a korrupcióellenes főügyész tevékenységéről, 20 pontban összegezve azokat a „tényeket és tetteket”, amelyek szerinte indokolttá teszik Kövesi menesztését. Azt is elmondta: jelentését továbbítja a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak és Klaus Iohannis államfőnek, hogy elemezzék és döntsenek hatáskörük szerint. A főügyészek kinevezése és leváltása ugyanis az államfőre tartozik – aki egy héttel ezelőtt még úgy nyilatkozott, hogy semmi okot nem lát Kövesi menesztésére, és ha ezt fogja kérni tőle az igazságügyi miniszter, nagyon alaposan meg kell indokolnia és új elemekkel kell alátámasztania a kezdeményezést –, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács véleménye e téren csak konzultatív jellegű. Tudorel Toader bejelentése nagy vihart kavart, az ellenzéki politikusok és sajtó szerint a jogállamiság ellen intézett támadásról van szó.

Tudorel beszéde alatt két csoport tüntetett a minisztérium bejáratánál: az egyik Kövesi mellett, a másik ellene.

1 » Kezdetnek Tudorel Toader néhány általános elvet fogalmazott meg az igazságszolgáltatás működéséről, és részletesen ismertette saját szakmai pályafutását. Ezek után tért rá Laura Codruţa Kövesi bűnlajstromára. Elsőként azt említette, hogy a romániai intézmények között egyetlen év – 2017 – lefolyása alatt három alkotmányossági konfliktus tört ki, amelyekből kettőben az alkotmánybíróság elmarasztalta a vádhatóság vezetőjét illojális és alkotmányellenes magatartása miatt. Toader megjegyezte, hogy Kövesi hozzáállása nem javult, ezt az is jelzi, hogy 14 év alatt 13 ilyen jellegű konfliktus volt, és ebből legalább kettőt a korrupcióellenes ügyészség idézett elő. A miniszter szerint az is alkotmánysértő, hogy kivizsgálást indítottak a tavalyi 13-as sürgősségi kormányrendelet, illetve a Belina-ügy miatt, megzavarva ezzel a kormány és a parlament működését. Felrója a főügyésznek, hogy túlzottan önkényes módon irányította az alárendeltségébe tartozó intézményt, hogy a közérdeklődésre számot tartó ügyeket vette előre, hogy mindenáron el akarta ítéltetni a vádlottakat, hogy megkérdőjelezte az alkotmánybíróság döntéseit és magát az alkotmányt, hogy több esetben is megalapozatlan vádakkal, illetve pontatlanul átírt lehallgatásokkal álltak elő, hogy egyre több téves jelentést adtak ki, hogy egyre többet költöttek, hogy nem vizsgálták ki az ügyészi túlkapásokra vonatkozó panaszokat, hogy mulasztásokat követtek el – itt a Microsoft-ügy elévülését hozta fel –, de az is Kövesi ellen szól, hogy véleményt nyilvánított a törvényhozási prio­ritásokról, illetve bizonyos jogszabályokról, hogy a megismételt meghívásokra sem jelent meg a 2009-es elnökválasztásokat kivizsgáló parlamenti bizottság előtt, és több olyan interjút adott külföldön, amelyekben lejáratta Romániát, visszafordíthatatlan károkat okozva az ország jó hírének. A parlament és a kormány munkájának zavarását, az illojális hozzáállást és az önkényes vezetői stílust Toader többször is felhozta, végül pedig kijelentette, hogy mindezeket tűrhetetlennek tartja, ezért kéri a korrupcióel­lenes főügyész leváltását.