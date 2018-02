Elvágták a juhászlegény torkát

Muntean András juhos gazda szokása szerint reggel hétkor ment ki az istállóhoz, ott talált rá a magatehetetlen, de eszméleténél levő 25 esztendős, zágonbárkányi származású Constantin M. M.-re. A gazda riasztotta feleségét, majd hívták a mentőket és a rendőrséget. A sérült elszállítását követően a rendőrség nyomban dolgozni kezdett, a helyszínt elkerítették, de Muntean Andrásnak annyira még volt ideje, hogy gyorsan megszámolja az állományt, s kiderítse, öt juha hiányzik.

„Nagyon rendes, csendes és jó dolgos fiatalember, nem ezt érdemelte. Nem hallottunk semmit, mert ő kint, a bárányozó juhok mellett aludt. Megrázó volt látni, milyen állapotban van. Szóltam hozzá, kértem, jelezze, ha megismer, amit meg is tett, majd arra a kérdésemre, hogy tudja-e, ki tette ezt vele, szintén azt intette, igen. Nem jön, hogy elhiggyem, hogy valaki öt juhért képes lenne ilyen kegyetlen tettre” – mondotta a gazda felesége, Magdika.

A megyei rendőrség szóvivője, Nicoleta Tolvaj-Marin érdeklődésünkre csak annyit nyilatkozott, kollégái már dolgoznak az ügy felgöngyölítésén, a helyszínen nyomokat rögzítenek, és igyekeznek kideríteni, mi történhetett.

A Dr. Fogolyán Kristóf Me­gyei Sürgősségi Kórház menedzsere, András-Nagy Róbert érdeklődésünkre elmondta, az adott helyzethez képest sikeresnek mondható a bő négyórás műtét, de a sérült helyzete továbbra is válságos. Ha felépül is, nem kizárt, maradandó sérüléssel kell tovább élnie – tette hozzá.