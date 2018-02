A Nemzeti Arénában játszik a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga)

A csapatok legutóbb az októ­beri odavágóban találkoztak, akkor a fővárosiak 4–0 arányban győztek Florin Tănase, Harlem Gnohéré, Daniel Benzar találatának és Sebastian Ghinga öngóljának köszönhetően. A tavaszi idényben a szentgyörgyiek egy győzelmet, egy döntetlent és egy vereséget könyvelhetnek el, míg a Nicolae Dică irányította csapatnak két győzelem és egy döntetlen a mérlege. A tizenkettedik helyen álló piros-fehérek az idegenbeli mérkőzéseikből egyet nyertek meg, 6 gólt szereztek és 22 találatot kaptak, míg a második pozíciót elfoglaló FCSB hazai környezetben még nem szenvedett vereséget, illetve 28 rúgott és 6 kapott gól a mérlege.

„Az alapszakasz utolsó mérkőzése előtt állunk, termé­szetesen szeretnénk egy győzelemmel zárni, mert nagy reményekkel vágunk neki az alsóházi rájátszásnak. Nem lesz könnyű meccsünk a hétvégén, hiszen Románia egyik legjobb csapata ellen játszunk. Az FCSB az egyetlen román csapat, amely nemzetközi kupában is érdekelt, ahol elég jól szerepel, és nagyszerű lenne, ha továbbjutna. Az, hogy a bukarestiek az Európa-ligában szerepelnek csütörtökön, nem azt jelenti, hogy nekünk könnyű dolgunk lesz vasárnap. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ne veszítsünk, sőt, szeretnénk a három pontot begyűjteni. Egy nagyon erős csapat ellen kell bizonyítanunk, s ez akkor is nehéz lesz, ha több cserejátékossal kezdenek, hiszen a futballistái mennyiségben és minőségben is kimagaslóak” – mondta Eugen Neagoe vezetőedző.

A csütörtöki sajtótájékoztatón a Sepsi OSK középpályása, Filipe Oliveira is jelen volt. A portugál labdarúgó elmondta, a csapat jól reagál a kihívásokra, jó úton haladnak céljuk elérése érdekében. Tudják, hogy egy erős ellenféllel állnak szemben, ezért komolynak és koncentráltnak kell lenniük. Nem számít, kivel játszanak, az erős és a kevésbé erős csapatokkal is a legjobb eredményt szeretnék elérni, hogy az élvonalban maradhassanak.

A 26. forduló további mérkőzései: Craiova–Temesvári Poli (ma, 20.45 óra), FC Botoşani–Medgyesi Gázmetán (szombat, 14 óra), Astra Giurgiu–Dinamo (szombat, 19.45 óra), Jászvásári Poli–FC Viitorul (szombat, 19.45 óra), Bukaresti Juventus–Kolozsvári CFR (vasárnap, 18 óra), Concordia Chiajna–FC Voluntari (hétfő, 17.30 óra). A találkozókat a DigiSport, a Telekom Sport és a Look TV élőben közvetíti. (miska)