Egygólos előnyben a Sahtar Doneck (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

Az ukrán csapat a mezőnyben egyenrangú partnere volt a római együttesnek, viszont az olaszok egy összjáték végén, a török Cengiz Ünder találatával a 41. percben megszerezték a vezetést. A Sahtar Doneck az 52. percben gólra váltotta labdabirtoklási fölényét, sőt, a 71. percben Fred nagyszerű szabadrúgásával a vezetést is átvette. A hosszabbítás percei­ben még tovább növelhette volna előnyét a római visszavágó előtt a Sahtar, ám a vendégek Facundo Ferreyra kísérleténél a gólvonal előtt menteni tudtak.

A Sevilla – amely eddig sosem jutott a legjobb nyolc közé a BL-ben – alakított ki több helyzetet az első játékrészben, de a manchesteriek kapusa, David de Gea bravúrosan védett. A szünet után is a Sevilla irányított, az angol együttes arra koncentrált, hogy ne kapjon gólt, és helyzetbe is csak elvétve került. A Sevillának ez volt a 19. hazai BL-meccse, de az első olyan, amelyen nem lőtt gólt. Ez nagyban köszönhető a manchesteriek spanyol kapusának, aki nyolc védést mutatott be a kilencven perc során.

Eredmények, nyolcaddöntő: Sevilla–Manchester United 0–0, Sahtar Doneck–AS Roma 2–1 (gólszerzők: Ferreyra 52., Fred 71., illetve Ünder 41.). (miska)