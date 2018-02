Az együttműködés erősítésére (Visegrádi országok)

Németh Szilárd, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke hangsúlyozta: a V4-ek célja a régió biztonságának és stabilitásának erősítése, a béke és a jólét szolgálata. Ennek legfontosabb eszköze a védelmi együttműködés további erősítése – tette hozzá. A V4-ek parlamentjei védelmi bizottságainak tanácskozásán az egyik legfontosabb téma a migráció, illetve az ahhoz való viszony volt. Németh Szilárd kiemelte: egyetértettek abban, hogy a migráció káros jelenség, s a jövőben sem engedik, hogy bárki törvényessé tegye. Megjegyezte azt is: Európában a migráció nemcsak biztonsági, hanem identitási, egzisztenciális, gazdasági és szociális veszélyekkel jár.

A konferencia záródokumentumának aláírása után a cseh képviselőház védelmi bizottságának alelnöke, Radovan Vich a közös dokumentumból azt emelte ki: támogatják a közös eljárással kapcsolatos javaslatokat. Ennek kapcsán támogatják a V4-es országok hadiiparban való együttműködését is. A politikus is úgy értékelt: Európában az európai polgárokat fenyegető egyik legnagyobb veszélynek tekintik a migrációt, ennek nyomán javasolni fogják, hogy a Cseh Köztársaság biztonsági stratégiáját is változtassák meg.

A szlovák Anton Hrnko köszönetét fejezte ki Magyarországnak a V4-ek védelmi bizottságainak közös tanácskozásán, amelyet hasznosnak értékelt. Elmondta: tárgyaltak további együttműködési lehetőségekről az európai biztonságpolitika területén. Egyúttal kiemelte: Szlovákia minden támogatást megad mindahhoz, ami a megbékélést, a nyugalmat segíti, amely prosperitáshoz vezet, hogy az országok polgárai nyugodtan élhessenek.

Lengyelország részéről Michal Jach is kiemelte: fontos, hogy nemcsak az országok elnökeinek szintjén, hanem a parlamenti bizottságok között is jó legyen a V4-es együttműködés. A lengyel politikus is azt mondta: a V4-ek megértik és hasonlóképpen értelmezik az európai biztonság kérdését. Mind a négy állam egyformán látja, hogy a közel-keleti és észak-afrikai migráció milyen veszélyeket hordoz magában. A többi országnak is meg kell mutatni, hogy a migráció és az ahhoz kapcsolódó terrorizmus milyen veszélyt jelent, s ezt a problémát meg kell oldani.

A lengyel politikus emellett külön köszönetét fejezte ki Magyarországnak, amiért a Magyar Országgyűlés kedden határozatban szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal, és felszólította a magyar kormányt: álljon ki Lengyelország mellett az unió 7. cikke szerinti eljárás során. Michal Jach ezt úgy értékelte: kiderült, hogy Lengyelország valós nehézségekben is számíthat Magyarországra. Ezt a közös együttműködést és fellépést a V4-eknek a jövőben máskor is meg kell majd mutatnia – szorgalmazta a lengyel politikus.

Németh Szilárd elmondta: a konferencia egyik fő témája az Európára, a V4-es országokra nehezedő, egyre erősödő migrációs nyomás. Ez szerinte azért is különösen fontos, mert az elmúlt időszakban világszerte különböző szervezetek, politikai, gazdasági erők, lobbiérdekek próbálják az ENSZ-en és az Európai Unión is átnyomni, hogy a migráció jó dolog. Arra hivatkozva, hogy az megállíthatatlan, törvényessé tennék az illegális migrációt, s minden akadályt elhárítanának a migráció elől.