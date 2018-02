Moszkva és Washington között Robbantottak Montenegróban

Egy ismeretlen – akit később egy 43 éves szerb férfiként azonosítottak – röviddel éjfél után kézigránátot dobott a nagykövetség épületére, majd saját magát is felrobbantotta. Az elkövetőn kívül senkinek sem esett bántódása, és jelentősebb károk sem keletkeztek. Ettől függetlenül az amerikai nagykövetség arra figyelmeztette az amerikai állampolgárokat, hogy maradjanak távol az épülettől.

Montenegrót tavaly nyáron vette fel a NATO a tagjai közé, habár az Adria-parti állam hagyományosan Oroszországgal ápol szoros kapcsolatokat. A montenegrói NATO-csatlakozás alkalmából Mike Pence amerikai alelnök ellátogatott a mindössze 620 ezres lakosságú kis országba, és arra buzdította a régió valamennyi államát, hogy lazítsanak az Oroszországhoz fűződő kapcsolataikon, és forduljanak inkább a Nyugat felé.

A legutóbbi, 2016. októberi parlamenti választásokon puccsot kíséreltek meg a országban, de meghiúsult, az összeesküvéssel kapcsolatban jelenleg is folyik a bírósági eljárás. A montenegrói ügyészség szerint Oroszországnak és Szerbiának is köze volt a puccskísérlethez, amelynek az volt a célja, hogy oroszbarát pártokat juttassanak hatalomra, és így megakadályozzák az állam NATO-csatlakozását. Moszkva tagadja és abszurdnak tartja az ellene felhozott vádakat, és azt állítja, hogy az egész ügyet a montenegrói kormány találta ki, hogy még inkább eltávolítsa hazáját Oroszországtól.

Montenegró az egykori Jugoszlávia tagjai közül utolsóként, 2006-ban lett független állam, azt megelőzően Szerbiával közös államszövetséget alkotott. Az ország gazdaságának nagy részére orosz oligarchák tették rá a kezüket, és a tengerparti területek jelentős részét felvásárolták. Mindeközben viszont az ország NATO-tagállam lett, sőt, európai uniós tagságra is pályázik: az Európai Bizottság legutóbb 2025-öt jelölte meg a montenegrói csatlakozás lehetséges időpontjaként.