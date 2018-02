Moszkva kitart álláspontja mellett (Független Koszovó)

Hashim Thaci koszovói elnök szerint sokat segítene Koszovónak, ha Oroszország elismerné a függetlenségét, hiszen akkor Szerbia is így tenne. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont leszögezte: Oroszország már közölte álláspontját, és azon nem kíván változtatni.

Hashim Thaci arról beszélt, hogy jót tenne a Belgrád és Pristina közötti párbeszédnek, ha Moszkva független államként ismerné el Koszovót. Mint mondta: Moszkva jelenleg arra használja befolyását az ENSZ Biztonsági Tanácsában, hogy megakadályozza Ko­­szovót abban, hogy csatlakozzon az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez.

A kétnapos belgrádi látogatáson tartózkodó Szergej Lavrov erre reagálva kijelentette: Thaci véleménye semmin sem változtat. Hozzátette, jobb lenne, ha Thaci és a pristinai politikusok többsége inkább saját dolgával foglalkozna, főleg azzal a ténnyel, hogy háborús bűnök elkövetésével vádolják őket. Ivica Dačić szerb külügyminiszter is hasonlóan reagált a koszovói elnök kijelentésére, majd hozzáfűzte, hogy logikusabb lenne, ha az Egyesült Államok és Nagy-Britannia vonná vissza Koszovó függetlenségének elismerését, és ezzel lecsillapítaná a Nagy-Albánia létrehozása körül kialakult hisztériát, ugyanis az veszélyezteti a Balkán stabilitását.

Szerbia külpolitikájáról a két külügyminiszter a Belgrádi Egyetemen is előadást tartott. Ivica Dačić leszögezte: Szerbia ma nem tudja megvédeni nemzeti érdekeit Oroszország segítsége nélkül, éppen ezért, aki nyugati befolyás alatt arról beszél, hogy Szerbiának oroszellenes politikát kellene folytatnia, az Szerbia kárára nyilatkozik meg.

Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ezt azonban Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és ebben Oroszország mellett Kína is támogatja, illetve öt európai uniós tagállam – Románia, Szlovákia, Görögország, Ciprus és Spanyolország – szerint sem független állam Koszovó.