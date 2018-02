Sima győzelem Kolozsvár ellen (Kosárlabda, női Román Kupa)

Kihagyott kolozsvári ziccerrel rajtolt a negyeddöntők slágermeccsének számító párharc, majd gyors kosárváltás után egyenlőre állt a küzdelem (4–4). A folytatásban a házigazda zöld-fehérek magukhoz ragadták a kezdeményezést, és egy 0–6-os részsikerrel megléptek (4–10). Az első negyed innen már a Sepsi-SIC-ről szólt, amely tizenegy pontos előnnyel zárta a játékrészt (13–24). A második tíz perc elejét a vendégek kapták el jobban, de a szentgyörgyi lányok válasza nem maradt el (17–28). A következő percekben kétszer is eredményesek voltak a kolozsváriak, de egy újabb hazai roham után 20–39-re vezetett a háromszéki alakulat. Az első félidő hajrájában plusz húszban is voltak Zoran Mikes tanítványai, ám egypár hiba becsúszott a játékukba, és 25–41-es állásnál vonultak szünetre a csapatok.

A harmadik negyed a Sepsi-SIC kénye-kedve szerint alakult, sőt, együttesünknek sikerült növelnie előnyét is. Mindehhez kellett a zöld-fehér mezes lányok eredményes támadójátéka és kiváló védekezése. A záró szakasz 36–63-as állásról indult, s a csendes küzdelemhez a házigazdák csak annyit tettek hozzá, hogy megnyugtató távolságban tartsák a kincses városbeli egyetemistákat. A 37. percben 32 ponttal vezetett a SIC (41–73), amelynek kosarasai a hajrában már fél gőzzel játszottak. A vége 52–78 lett, s a kétszeres kupagyőztes megyeszékhelyi alakulat játszi könnyedséggel jutott be az elődöntőbe, ahol szombaton 17.15 órától Temesvárral küzd meg a döntőbe jutásért.

A tegnap esti találkozó legjobb játékosának (MVP) Mar­shallt választották meg, aki 22 szerzett ponttal az összecsapás legeredményesebbje is lett. A túloldalon a 12 pontot szóró Taylor jeleskedett.

Női Román Kupa, negyeddöntő, 2. mérkőzés: Kolozsvári U–Sepsi-SIC 52–78 (13–24, 12–17, 11–22, 16–15). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 2000 néző. Vezette: Costin Bogdănescu, Alexandra Stan, Dragoş Barbu. Kolozsvár: Ghizilă 7, Părău 5, Thompson 6, Vorpahl 2, Taylor 12 (cserék: Samburska 10/6, Maxim, Lovász, Pătruţ, Kalusic 5, Voica 5). Edző: Dragan Petricevic. Sepsi-SIC: Huţanu 5, Gödri-Părău 10, Marshall 22/6, Webb 9, Hamilton-Carter 4 (cserék: Kilin 4, Stoenescu 3/3, Neagu, Kovács, Kress 2, Fontaine 17, Dzankic 2). Edző: Zoran Mikes.

Meglepetés az első negyeddöntőben

A március 13-án 44. születésnapját ünneplő Brosovszky Mónika irányításával a Temesvári MSC óriási meglepetésre 71–62 (23–19, 18–10, 15–16, 15–17) arányban nyert a jobb játékerőt képviselő és az eredmény után végig futó Brassói Olimpia ellen a Román Kupa csütörtöki játéknapjának első negyeddöntőjében. A bánsági alakulat elsőként jutott be a 2018-as kupasorozat elődöntőjébe. A pontszerzők: Lloyd 23/6, Pop 6, Ardelean 7/3, Stoiedin 8, Brosovszky 12/6, Burdgess 15, illetve Handford 16, Moraru 2, Pesovic 2, Dumitrache 10/2, Al Ash Hab 2, Irimia 9/3, Higgins 17, Radovic 4.