Előadás és kamarakiállítás

A Finn Függetlenség 101. évfordulója alkalmából szervez eseménysorozatot a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja (MKK) sepsiszentgyörgyi irodája Sepsiszentgyörgyön. A Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ma 16 órától Ari Kupsus galérista, Iszkaszentgyörgy kastélyának kezelője tart előadást Mit csinál egy finn Magyarországon... címmel. 18 órától a MKK székhelyén Baász Imre grafikus (a Kalevala illusztrátora) születésének 77. évfordulója alkalmából nyílik kamarakiállítás, amelyet Lőrincz Lili művészettörténész méltat.

Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Lift – Boys will be boys, A fiúk már csak ilyenek című produkciót Fehér Ferenc rendezésében Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban játssza. Az előadás 14 éven aluliaknak nem ajánlott.

SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT. A Kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja ma 19 órától a felsőcsernátoni kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét.

GRUPPEN-HECC. A marosvá­sárhelyi kabarétársulat A(z) gender tragédiája című kabaréját vasárnap 20 órától Kovásznán a művelődési központban játssza. Jegyár: 20 lej.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102, 15 órától) MAI programja: 11 órától és 12.45-től Hihetetlen történet az óriás körtéről; 11.15-től és 14.15-től Lengemesék; 12.30-tól Ősember – Kicsi az ős, de hős!; 14.30-tól Fekete Párduc; 15.45-től A Viszkis; 17 órától A víz érintése; 18.15-től és 19.15-től A Pentagon titkai; 20.30-tól Fantomszál; 21.30-tól Szellemek háza. VASÁRNAP: 11 órától és 11.15-től Lengemesék; 12.30-tól és 12.45-től Hihetetlen történet az óriás körtéről; 14.15-től A víz érintése; 16 órától és 21.15-től A szabadság ötven árnyalata; 16.30-tól A Pentagon titkai; 18 órától A Viszkis; 18.45-től Fekete Párduc; 20.30-tól A Pentagon titkai.

Zene

Sepsiszentgyörgyön a Bástya Ház koncerttermében (Olt utca 6. szám) vasárnap 18 órától esti kamarazene-koncertre hívja a nagyérdeműt a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes (Molnár Tibor – I. hegedű, Lokodi Károly – II. hegedű, Molnár József – mélyhegedű, Zágoni Előd – cselló). Meghívottak: Sándor Klára (fuvola) és Kostyák Előd (cselló). Műsoron: Mozart: D dúr fuvoláskvartett, Boccherini: D dúr kétcsellós kvintett, Haydn: C dúr London, Beethoven: A dúr kvartett.

Könyvbemutató

B. TÓTH KLÁRA budapesti kép­zőművész, költő és író Pecséthordozók című esszékötetét mutat­ják be a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület szervezésében ma 11 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Közreműködik Gyenge Tímea, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatos végzős diákja.

GAZDA JÓZSEF A golgota útján című könyve bemutatójára hétfőn 17 órakor a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében kerül sor. A könyvet méltatja és a szerzővel beszélget Borcsa János irodalomtörténész (Kézdivásárhely). Közreműködnek: Deák Gellért Gedeon, Pap Gyopárka és Csősz Csongor, a helyi líceum diákjai.

B. KOVÁCS ANDRÁS Ócskavasként mérték ki – A székelyföldi magánosítás csődje, ipari és más példákkal, főleg Háromszékről 1991–2011 című könyvét február 28-án, szerdán 18 órától mutatja be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Kisgyörgy Tamás, a Charta Kiadó vezetője és a szerző.

TÖRÖK ÁRPÁD közismert sepsiszentgyörgyi földrajztanár, turistavezető legújabb kötetét, az Emléktöredékek útikönyve című kiadványt Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében február 27-én, kedden 18 órától Péter Sándor ismerteti.

Ügyintézés

Az RMDSZ díjmentesen segíti a magyar állampolgárság megszerzését és a regisztrációs folyamatot. A hétfői kiszállási program: 14.30–16 óráig a vargyasi polgármesteri hivatalban; 16.30–18 óráig a székelyszáldobosi kultúrotthonban; 18.30–20 óráig a bölöni polgármesteri hivatalban; 14.30–16 óráig az alsólemhényi polgármesteri hivatalban; 16.30–18 óráig a felsőlemhényi régi óvoda épületében; 18.30–20 óráig az ozsdolai polgármesteri hivatalban.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Catena (0367 804 709), csütörtökig naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (telefon: 0367 407 567, 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Dona, hétfőtől a Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1-es tömbház, I. bejárat, 1-es ajtó alatti Oral Care fogászati rendelőben ma és vasárnap 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket. Telefon: 0267 708 465.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön 26-án, hétfőn 8–14 óráig a Váradi József utcában a Konsza Samu és a Horea, Cloşca és Crişan utca közötti részen, a Mihai Viteazul téren a 43-as tömbházban, a könyvtárban, a Park vendéglőben, a művelődési házban, a Gábor Áron téren (duplex 3C és 4B) és a Gesztenye sétány 4-es, 5-ös tömbházában, a fogyasztóvédőknél; Uzonban (központ) hétfőtől szerdáig 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES AUTÓBUSZJÁRAT BÁLVÁNYOSRA. A ma 13. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Disznótoros Fesztiválra ingyenes autóbusz indul 7.30-kor Bálványosfürdőre a Torjai utca sarkáról. Az autóbusz Bálványosfürdőről 16.30-kor indul vissza Kézdivásárhelyre.