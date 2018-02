Világra szóló botrány kerekedett (Kövesi-ügy )

Hatalmas visszhangot keltett, hogy Tudorel Toader igazságügyi miniszter Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész leváltását kérte csütörtökön este: perceken belül több nagyvárosban is tüntetők vonultak az utcára, és egymást érték a különböző állásfoglalások. Ezek közül a kormánykoalíció pártjai és az ellenőrzésük alatt álló sajtó képviselői szakmailag megalapozott, kitűnő munkának nevezték a Toader-jelentést, az ellenzéki alakulatok, szakmai és civil szervezetek, Klaus Iohannis államfő és még az igazságügyi miniszter egyetemi hallgatói is lesújtó véleményt fogalmaztak meg; felsorakoztak Kövesi mögé a korrupcióellenes ügyészség ügyészei is. A Kövesi-ügy a nemzetközi hírügynökségek és számos külföldi sajtóorgánum érdeklődését is felkeltette. Az Európai Bizottság is megszólalt: rövid közleményben tudatják, hogy figyelemmel és aggodalommal kísérik a fejleményeket. Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész közleményben tudatta: követni fogja a törvény által előírt lépéseket, elmegy, ahányszor csak hívják, és „pontról pontra” válaszolni fog az igaz­ságügyi miniszter minden kijelentésére. Tudorel Toader 36 oldalas jelentése egyébként csak tegnap délután vált hozzáférhetővé, mert a minisztérium honlapja 20 órán keresztül elérhetetlen volt.