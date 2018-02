A Kövesi elleni médiakampány zászlóshajójának számító Antena3 hírtelevízió egyik „megmondóembere”, Mircea Badea úgy értékelte: Toader „kifogástalan” jelentése ellenére Iohannis nem fogja leváltani Kövesit, de ha meg is tenné, ezzel nem oldódnának meg Románia problémái, mert a többi ügyész is bizonyítékokat hamisít, „maga ír feljelentéseket, amelyeket aztán aláírat a tanúkkal”. Badea szerint az ostoba, de aktív emberek vonulnak ki tüntetni az „internetes mozgalmárok” felhívására. Az értelmesebb többség, amely képes megérteni az igazságügyi miniszter érveit, ott hibázik, hogy tétlenül figyeli Kövesi törvénytelenségeit, és nem csapott az asztalra, amikor először elmarasztalta hatásköri túllépésért az alkotmánybíróság.

A Jurnalul Naţional „Codruţát úgy kipenderítették, ahogy az elő van írva” címmel számolt be az igazságügyi miniszter kezdeményezéséről. A cikkíró a főügyész túlkapásainak bizonyítására felhozta, hogy a korrupcióellenes ügyészség a „döntő napon” egy korábbi választási kampány kiadásait igazoló számlákat bekérve „támadást intézett” az SZDP Prahova megyei szervezete ellen, amelynek berkeiből elindult az a – bizonyítékokat hamisító korrupcióellenes ügyészeket leleplező – sajtókampány, amely előkészítette a közhangulatot Kövesi eltávolítására.

A Realitatea hírtelevízióban Cosmin Guşă politikai elemző úgy vélte: a Kövesi elmozdítására tett javaslat „vihar a biliben”, hiszen a döntés az államfő kezében van, aki már előre jelezte, hogy nem lát okot Kövesi leváltására. Guşă szerint a történetnek politikai szempontból két nyertese van: a „korrupcióellenes harc bajnoka” szerepében ismét helyzetbe hozott Iohannis és Liviu Dragnea SZDP-elnök, aki a főügyész fejét követelő párttársai előtt most elmondhatja: „legalább annyit” elért, hogy a miniszter „megpróbálta”.

A B1 hírtelevízióban Alina Mungiu Pippidi politológus úgy vélte: Toader „elég jó” jelentést készített, de érveit túlságosan bonyolult szaknyelven adta elő, nem fogja elérni Kövesi elmozdítását. Az elemző szerint Toader kezdeményezése csak tovább mélyíti a társadalmi árkokat, a szembenállást, a szociáldemokraták pedig egy nagy nemzetközi botránynak tették ki az országot, mert lépésüket mindenki úgy fogja értelmezni, hogy Románia a „korrupcióellenes hőst” támadja.

Az Adevărulban Sebastian Zachmann úgy értékeli: Toader elindította a korrupt SZDP-politikusok újabb offenzíváját az igazságszolgáltatás ellen, csapdát állítva Iohannisnak. Ha az elnök belemenne Kövesi leváltásába, búcsút mondhat második mandátumának, mert hívei így is nehezen bocsátják meg neki, hogy semmilyen ellenállást nem tanúsított a harmadik SZDP-kormány beiktatásakor. Ha viszont az államfő megtagadja Kövesi leváltását, a kormánytöbbség felfüggesztheti őt hivatalából, így Călin Popescu Tăriceanu szenátusi elnök venné át ideiglenesen az államfői hatalmat, aki pontot tenne a korrupcióellenes harc végére.

A főbb nemzetközi hírügynökségek és számos ország sajtóorgánumai is beszámoltak Tudorel Toader csütörtöki sajtóértekezletéről: a Reuters viszonylag hosszasan fejtegeti, hogy Kövesi leváltása a korrupcióellenes küzdelmet fenyegeti, az Associated Press hírügynökség szerint Toader javaslatának célja a kormánykoalíció kéréseinek kielégítése, a Liberation napilap pedig úgy látja: az igazságügyi miniszter döntése „csúcsra járatja a baloldali többség és a jogi hatalom közötti feszültséget”.