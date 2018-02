EU-csúcs Brüsszelben

Az ezúttal csak egynapos csúcstalálkozó napirendjén az Európai Parlament megváltozó összetételének kérdése, majd a 2014-ben először kipróbált, úgynevezett csúcsjelölti rendszer szerepelt. Továbbá arról a javaslatról szándékoztak tárgyalni, miszerint az EP-képviselők egy részét páneurópai listákról választanák meg. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnöki tisztségének esetleges összevonásáról és az uniós biztosok számáról is szó esett, továbbá a 2021 és 2027 közötti hétéves időszakra vonatkozó keretköltségvetésről is. Végül a migrációs válság kezelését célzó líbiai intézkedések finanszírozására és a brexit folyamatának állására is sort kívántak keríteni. Lapzártakor még folyt a tanácskozás.