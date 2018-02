Sportolóink a hétvégén

Teke. A hazai A-osztályos tekebajnokságban érdekelt Kézdivásárhelyi SE ma reggel a Jászvásári CFR Olimpia ABC együttesét látja vendégül a pontvadászat hatodik fordulójában. Mint ismeretes, a moldvai együttest erősíti az árkosi Veres Gyula is, a céhes városbéli gárda pedig öt elvesztett mérkőzés után a tabella utolsó helyét foglalja el. Az etap másik összecsapásán a Kolozsvári CFR a Hunyad megyei Inter Petrilla csapatát fogadja, a Marosvásárhelyi Electromureș szabadnapos.



Cselgáncs. Ma és holnap Aradon rendezik meg az U18-as korosztályú cselgáncsozók országos bajnokságát, amelyen a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK négy sportolója lesz érdekelt. Veres László, a csapat edzője Andra Noroceától (44 kg), Péter Brigittától (63 kg), Gondos Rékától (70 kg) és Kocsis Istvántól (66 kg) várja a meglepetést, s reménykedik az éremszerzésben, még annak ellenére is, hogy tanítványai kisebbek a korcsoportnál, és erős mezőny gyűlt össze a határ menti városban.

Asztalitenisz. Ma az egykori sporttanárra, Fejér Ákosra emlékeznek Mikóújfaluban, ahol tiszteletére nyílt asztalitenisz-versenyt szerveznek. A két korosztály – 50 év alatt és 50 év fölött – megmérettetése helyszínéül a községi sportterem szolgál majd, az amatőr pingpongozók mellett a nézőket is szeretettel várják.

Teremlabdarúgás. A 15. fordulóval folytatódik az élvonalbeli teremlabdarúgó-bajnokság, a tavaszi idény első meccsét a Sepsi Futsal ma 17 órától a végső győzelemre is esélyes Temesvári Informatika otthonában játssza. Az ősszel a Szabó Kati Sportcsarnokbéli odavágón az éllovas bánságiak 6–0-ra diadalmaskodtak Farkas Attila tanítványai ellen. A kör további mérkőzései: vasárnap Resicabánya–Csíkszeredai Imperial Wet (16 óra), FK Szé­kelyudvarhely–Dévai Autobergamo (18 óra); hétfőn Călărași–Galaci United (18 óra); kedden Marosvásárhelyi City’US–Jászvásár (18 óra).

Kosárlabda. A fináléba való jutásért játszik ma a megyeszékhelyi Sepsi-SIC, amely a kosárlabda női Román Kupa első elődöntőjében a Temesvári MSC ellen lép pályára. A találkozót 17.15 órától a Sepsi Arénában rendezik meg. A játéknap másik összecsapásán az Aradi ICIM és a Szatmárnémeti VSK csatázik egymással 20 órától. A kupadöntőt vasárnap 17.30 órától tűzték műsorra, és a DigiSport élőben közvetíti. A pénteki negyeddöntők eredményei: Aradi ICIM–Alexandria 61–55, Szatmárnémeti VSK–Gyulafehérvár 69–59. (tibodi)