Nagy vereségbe szaladt a FCSB (Labdarúgás, Európa-liga)

A FCSB már a 7. percben hátrányba került Ciro Immobile góljának köszönhetően, majd az első félidő végéig Bastos is eredményes volt, és Immobile a második találatát is megszerezte. Szünet után előbb Felipe Anderson, majd a mesterhármast jegyző Immobile köszönt be, a bukarestiek pedig Harlem Gnohéré révén a 82. percben szereztek gólt. Gulácsi Péter csapata, a RB Leipzig, valamint Kádár Tamás együttese, a Dinamo Kijev is bejutott a legjobb 16 közé. A Leipzig a visszavágón hazai pályán vereséget szenvedett a Napoli együttesétől 2–0-ra, de összesítésben az idegenben szerzett több góljának köszönhetően továbblépett. A Dinamo Kijev otthon gól nélküli döntetlent játszott az AEK Athén ellen, az ukrán csapat idegenben szerzett góljával jutott tovább.

Európa Liga, a legjobb 16 közé jutásért, visszavágó: Sporting Lisboa–Asztana 3–3, Lazio–FCSB 5–1, Plzen–Partizan Beograd 2–0, Villarreal–Olympique Lyon 0–1, RB Leipzig–Napoli 0–2, Zenit–Celtic Glasgow 3–0, Dinamo Kijev–AEK Athén 0–0, Atlético Madrid–FC Köbenhavn 1–0, Braga–Olympique Marseille 1–0, Arsenal–Östersund 1–2, AC Milan–Ludogorec 1–0, Salzburg–Real Sociedad 2–1, Athletic Bilbao–Szpartak Moszkva 1–2, Atalanta–Borussia Dortmund 1–1, Lokomotiv Moszkva–Nice 1–0, CSZKA Moszkva–Crvena zvezda 1–0. (miska)