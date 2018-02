Az utolsó játszma?

Az első lövés eldördüléséhez megtalálták a megfelelő embert Tudorel Toader igazságügyi miniszter személyében. A volt ügyész, egyetemi oktató pedig jó csicskásként vállalta, hogy – egyúttal hatalmas szakmai öngólt rúgva – eleget tegyen a politikum elvárásainak, s kimondja: Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyésznek mennie kell. Mert egy jogállamban megengedhetetlen önkényes, ellentmondásos, törvénytelen és nem utolsósorban alkotmányellenes viselkedése mind a saját háza táján, mind az államhatalom többi intézménye képviselőjével szemben, amint az is, hogy véleményformálásaival mélyen ártott az ország megítélésének – érvelt. Toader miniszter úr ráadásul igyekezett igen alaposnak látszani, húsz vádpontba foglalta a főügyész „bűneit”, csekély harminchat oldalon. A szó szerint is izzadságos, arroganciával, kioktatással bőven tarkított nyolcvanperces performance (a jelentés ismertetése) végül egy több részletében zavaros, „túlszakmázott”, vélhetőleg szándékosan részinformációkra is alapozott, torzításokkal bőven teleaggatott iromány felolvasásává silányult. A tárcavezető lesújtó teljesítményétől függetlenül egy tény vitathatatlan: a korrupcióellenes harc egészen új síkra került, amely nagyon könnyen elsilányulásához vezethet.

A politikum és az ügyészség ezen újabb – előfordulhat, hogy döntő – csatájának végkifejletét nehéz megítélni. Klaus Iohannis államfő (az egyetlen, aki de facto menesztheti a főügyészt) egyelőre nem változtatott hozzáállásán, így kevéssé valószínű, hogy a Cotroceni-palotából a felmentésre vonatkozó döntés érkezne, főképp, hogy nagy eséllyel a Legfelsőbb Bírói Tanács sem jut elmarasztaló megállapításokra a Toader-jelentés véleményezése nyomán. Utóbbi pedig újabb ász lehet Iohannis kezében.

Kövesi támadóinak reakcióját erre a forgatókönyvre is egyelőre csak találgatni lehet. Belevágnak-e az államfő felfüggesztésébe és egy újabb politikai válságba, amelynek nyomán az ő emberük kerülhet átmenetileg Iohannis székébe, ezáltal szabaddá téve a pályát az igazságszolgáltatás átszabására? Netán elfogadják a döntést, visszatérnek az állóháborúhoz, más eszközt keresve a korrupcióellenes ügyészség gyengítéséhez törvénymódosítások révén, például a főügyészek kinevezési eljárásának módosításával?

Nem lehet tudni, az viszont már most biztosan állítható: ha a szociálliberális koalíció Tudorel Toader közvetítésével mégis eléri Kövesi menesztését, az egyben a végső győzelmet is jelentheti a vádhatóságok fölött, a megszelídítést, hiszen ezek után ügyész legyen a talpán, aki megkockáztatja, hogy nyíltan szembemenjen a jelenleg hatalmon lévő bűnbandával.