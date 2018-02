Telekkönyveznek Kommandón

A telket is megvásárolhatják a sorházak tulajdonosai. A szerző felvétele

Tisztázzák a kommandói bennvalókhoz tartozó telkek jogi helyzetét. Gyakorlatilag az egész települést újratelekkönyvezik, következő lépésként a polgárok akár meg is vásárolhatják az általuk jelenleg is használt, községi tulajdonban lévő parcellákat. A telekkönyvezést a községháza saját bevételeiből fizeti – tudtuk meg Kocsis Béla polgármestertől.



A munkálat leginkább a brassói fakitermelő vállalattól megvásárolt házak tulajdonosait érinti. A főként sorházakból álló ingatlanokat már korábban megvették lakóik, de eddig nem szerezhettek tulajdonjogot a lakásokhoz tartozó területek felett. Ha az épületek és telkek jogilag is a tulajdonukba kerülnek, nő az ingatlanok értéke.

Kommandó telekkönyvének aktualizálása a lehetséges befektetések szempontjából is kedvező lehet, a hétvégi házak tekintetében ugyancsak hasznot hozhat – magyarázta a telekkönyvezés fontosságát a polgármester.

Folyamatban Kommandó Általános Urbanisztikai Tervének elkészítése is, a munkát idén befejezik. Az érvényes rendezési terv az építkezési engedélyek zökkenőmentes kiváltását teszi majd lehetővé – mondta Kocsis Béla.