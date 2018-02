Mi szem-szájnak ingere (Disznótoros Fesztivál Bálványosfürdőn)

Magyarországot a Csongrád megyei Szentes város és a Szentesi Vasutas Barátok csapata, valamint Szeged város két csapata, a Pest megyei Kistarcsa, a Békes megyei Gádoros és Csanádapáca, a Zala megyei Keszthely, a Somogy megyei Bálványos és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregsurány képviselte. Utóbbi, Torja legújabb magyarországi testvértelepülése most vett részt első alkalommal a böllérversenyen. Romániából Craiova, a Prahova megyei Brebu, a Szilágyságból Haraklány és Sarmaság felnőtt-, valamint ificsapata, továbbá Fehér megye csapata, Háromszékről pedig Előpatak és a Nemzetközi Rendőrszövetség Kovászna megyei szervezete volt jelen. Újdonságként Daragus Attila főszervező meghívta a Moldovai Köztársaságban született, jelenleg Brassóban élő Nicolae Colea tűzszerészt, aki hagyományőrző ruhában az ágyúlövésekről és a rendezvényzáró tűzijátékról gondoskodott.

Péntek délután szokás szerint a Vár vendéglőben mutatkoztak be a csapatok hagyományos népviseletben, ismertették településüket, és itt került sor a sorshúzásra is. A szervezők több mint kétszáz résztvevőnek terítettek asztalt. Minden csapat vezetője megkapta azt a fakanalat, amellyel másnap megkóstolta az elkészített finomságokat, és átvette az e célra készített négy fehér sapkát.

Szombaton 8 órakor felvonultak a csapatok a településükre jellemző népviseletben, jelképeikkel és helységtábláikkal, majd a hivatalos megnyitó után megkezdődött a verseny, feláldozták a sertéseket hagyományosan, áramütéssel vagy lövéssel. A vágást, perzselést és tisztítást követően minden csapat egy-egy fél sertést dolgozott fel, a rendelkezésükre álló négy óra alatt finomabbnál finomabb ínyencségeket készítettek. A csapatok zömét az illető település polgármestere, illetve alpolgármestere is elkísérte. A legnépesebb, harmichat tagú csapattal a szilágysági haraklányiak érkeztek, őket követte Sarmaság huszonnyolc taggal. Amíg elkészültek a finomságok, a csapatok az otthonról hozott hidegtálakat, pékárut, pálinkát és forralt bort kínálták a közönségnek. A veteránoknak számító csapatok már nemcsak a kötelező három terméket mutatták be, hanem nyolcat-kilencet is. A fesztiválon elkészített ínyencfalatokat többnyire szakemberekből álló zsűri – Daragus Attila mesterszakács, Torja polgármestere, Bene László lemhényi mesterszakács, a Szabadtéri Fehérasztal Lovagrend tagja, Iszlai Jenő, a Kis-Küköllő Borlovagrend tagja, Hatos Mihály torjai plébános, a torjai huszárok tábori lelkésze – értékelte és pontozta. Minden csapatot különféle kategóriában serleggel, díszoklevéllel és éremmel díjaztak. Az idei fesztivál éjszakába nyúló díszvacsorával ért véget.

Daragus Attila elmondta: a 13. kiadásához ért rendezvény a barátság fesztiválja, ahol mindenki mindenkivel barát, soha nem volt nézeteltérés vagy szóváltás a román és a magyar résztvevők között.