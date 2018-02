Székelyföldet népszerűsítették

Nyolc éve egységes turisztikai úti célként népszerűsítjük Székelyföldet az ország legnagyobb idegenforgalmi vásárán. Akkor még kuriózumnak számított, ma már teljesen természetes, hogy a bukaresti turisták székelyföldi kínálatot keressenek, de a mentalitásváltás abban is érezhető, hogy a vásáron egyre kevésbé látunk városokat, megyéket külön standdal, gyakorivá vált, hogy olyan régiókat, kistérségeket népszerűsítenek, amelyek hagyományosan összetartoznak – nyilatkozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Mint fogalmazott, az érdeklődők a húsvétra szóló turisztikai ajánlatok mellett elsősorban a nemesi és vidéki turizmusról kérdezték a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület munkatársait, sokan kértek tájékoztatást a kovásznai gyógyturizmus lehetőségeiről, illetve a gasztronómiai rendezvényekre is kíváncsiak voltak. A standon a szállásajánlatok mellett a Háromszék hét csodáját és a Kovászna megyei kúriákat bemutató katalógusokat kínáltak, a málnásfürdői, előpataki és sugásfürdői Benke-forrás gyógyvizeit is meg lehetett kóstolni.

A Székelyföld stand Hargita megyei részénél a Hargita Megye Tanácsa által létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás munkatársai és a Sapientia EMTE csíkszeredai karának végzős turisztika szakos hallgatói várták az odalátogatókat. A szervezők úgy vélik, az idei részvétel is ráerősített arra, hogy a belföldi turisták még nagyobb százalékban válasszák a Székelyföld nyújtotta pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket.