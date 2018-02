Dr. Bíró Géza, a kórházalapító (Kiss István második könyve)

A szerző köszöntőszavait követően Luppinger Attila, korának legtehetségesebb magyar ifjú gitárosa csapott a húrok közé, az íróvá lett ügyvéd legújabb könyvét a szerző és a csíkszeredai György Edit mutatta be. Kiss István a színpadra szólította könyvének főszereplőjét, dr. Bíró Géza Csíkszentmártonban született ny. radiológus főorvost, volt kórházigazgatót, akinek a nevéhez fűződik több Hargita megyei kórház, illetve legfőbb megvalósítása, az új kézdivásárhelyi kórház megalapítása és építtetése.

György Edit elmondta: az 1974. augusztus 12-én Kézdivásárhelyen született szerző 1985 óta ír verseket, esszéket, prózát. Első verseskötete 1999-ben, a második pedig 2000-ben jelent meg. Nem adta fel a szakmáját, ügyvédként dolgozik, de az írás tölti ki a mindennapjait, teszi teljessé az életét. Tavaly karácsonykor fogalmazódott meg benne, hogy valami maradandót kellene alkotni, dokumentálni dr. Bíró Géza életművét az utókor számára. Nagy kihívást jelentett számára a könyv, mivel még sosem írt biográfiát, ez az első ilyen témájú kötete.

Kiss István Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármesternek a kötetben is szereplő dr. Bíró Gézára vonatkozó méltató szavait olvasta fel. Elmondása szerint megadatott neki, hogy ezzel az emberrel „egy tető alatt” legyen nem kevesebb, mint 1100 napot át. Együtt az épületben, együtt a jóban és rosszban.

„Géza bácsi volt az, aki számtalanszor az apai gondoskodást is felülmúló szeretettel és odaadással egyengette életpályám kezdeti szakaszát, és aki megajándékozott emberségével, barátságával. De nemcsak a kezdeti szakaszt köszönhetem neki szakmai karrieremben, hanem az ún. »ugródeszka« sikerességét is, hiszen amikor már nem lehetett az általa megalapított kórház igazgatója, én is váltottam, így ma az lehetek, aki vagyok az ügyvédi szakmámban” – hangsúlyozta a szerző, aki dr. Kiss András nagyváradi orvos vissza­emlékezését olvasta fel, majd dióhéjban ismertette a kézdivásárhelyi új kórház megszületését, kiemelve azt a szomorú tényt, hogy dr. Bíró Gézának azóta sem köszönte meg senki kórházépítő tevékenységét. Tamás Sándor megyeitanács-elnök köszöntőszavait Kiss István tolmácsolta, majd tallózott a nagyvilágból érkezett több tucat üzenetből. A szerző eddig ereklyeként őrzött két gitárpengetőt adott át Luppinger Attilának. Az egyik pengető az alig huszonöt évesen elhunyt Kun Péter magyar rockzenészé volt, a másikat pedig tavaly kapta édesapjától, a tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Kiss Lajos családorvostól. Kiss István felkérésére dr. Bíró Géza összefoglalta kórházépítő munkásságát és köszönetet mondott a könyv szerzőjének. Kiss István a városközösség díszoklevelével és új könyve első dedikált példányával ajándékozta meg dr. Bíró Géza ny. főorvost. Úgyszintén díszoklevelet és dedikált példányt nyújtott át Luppinger Attilának. A szerző azt is bejelentette, hogy következő könyve várhatóan májusban kerül bemutatásra. Ugyancsak idén októberben kerül ki a nyomdából édesapja emlékére összeállított könyve is In memoriam dr. Kiss Lajos címmel. A könyvbemutató dedikálással fejeződött be.