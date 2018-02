Költözik a színpad (Szent György Napok)

A témát az SZDP-s Rodica Pârvan hozta fel, aki a prefektúrán úgy hallotta, hogy a román közösséget meg akarják fosztani attól a helytől, amelyet leginkább a magukénak éreztek.

Nem tudtuk, hogy a románok így tekintenek rá, de a hír igaz – felelte Antal Árpád polgármester, és meg is indokolta a döntést: az a bizottság, amely minden évben kiértékeli a városünnepet, általában próbál valamit változtatni is. Ez néha jól sül el, néha pedig rosszabbul, ilyen esetben visszatérnek az előző, jobb megoldáshoz.

Idén a költségvetési meg­szorítások miatt 20 százalékkal kevesebb pénz jut a Szent György Napokra, és valahonnan vágni kellett, a B-színpadra és környezetére pedig több panasz volt: egyesek szerint rendetlennek hatott, és ez a látvány volt az első benyomás, amivel az idelátogató idegenek találkoztak. Ezért kerestek más helyet neki, és – tette hozzá Sztakics Éva alpolgármester – úgy gondolják, hogy a városi művelődési ház szomszédságában, egy szép, védett környezetben a különböző produkciókkal fellépő gyermekcsoportok jól fogják érezni magukat. Nem lesznek elrejtve, sőt, közelebb is kerülnek a központhoz.

Antal Árpád még azt is elmondta: minden évben törekednek arra, hogy kiegyensúlyozott legyen a kínálat, a magyar és román együttesek mellett egy nemzetközi meghívott is legyen a főszínpadon, de idén a pénzhiány miatt kevesebb szerződést fognak kötni.