Egy győzelem… (Asztalitenisz)

A megyeszékhelyi fiúk a folytatásban az élvonalban való bennmaradásért játszanak, ellenfelük pedig a Székelyudvarhelyi ISK csapata lesz. A téli szünet alatt anyagi gondok miatt a szentgyörgyi gárda elvesztette egyik meghatározó játékosát, Laurenţiu Bîrlant, így a gárda háromfősre – Ştefan Moldoveanu, Teodor Simon és Kocsis Balázs – apadt. A hétvégi câmpulungi tornán Moldoveanu összesen nyolc meccset nyert meg, amihez sajnos csapattársai keveset tudtak hozzátenni, és az Electrica győzelem nélkül zárta a visszavágót. Együttesünk 5–3-ra kapott ki Konstancától, majd 5–0-ra a tavalyi bajnok Mio­veni-től. Ezután jött a Székelyudvarhely és a Beszterce elleni 5–1-es vereség, amelyet követően a tavalyi ezüstérmes Câmpulunggal szemben 5–3-ra maradtak alul a legények. Utolsó két meccsüket is elveszítették a háromszékiek: 5–1 a Kolozsvárral és 5–2 a Craiovával. – Nehéz helyzetben vagyunk, nem könnyű ellenfél Székelyudvarhely, hiszen tele van jó játékosokkal. Mi az anyagiak miatt nehezen tudjuk megoldani a fontos dolgokat, a fizetést, a felszerelést, az edzéseket, és ilyen feltételek mellett nehezen is sikerül játékosokat igazolni. Mindezek ellenére meg fogunk tenni mindent a bennmaradásért, és a lehető legtöbbet hozzuk majd ki magunkból – nyilatkozta érdeklődésünkre Kocsis Balázs, az Electrica játékosa.

B-osztály, lányok. A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK lánycsapata – Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mikes Boróka – a hatodik helyen zárta a B-osztályos pingpongbajnokságot, miután egy győzelemmel és hat vereséggel a hetedik lett a pontvadászat visszavágóján. A betegség és sérülés miatt gyengébb teljesítménnyel előrukkoló együttes a hétvégi buzăui tornán 5–2-re nyert a Besztercei Sportlíceum ellen, ám 5–1-re kikapott a Steauától, 5–0-ra az Aradi MSC-től és a Konstancai Sportlíceum I.-től, 5–2-re a Bukaresti CSTA-tól és Újszentestől, illetve 5–4-re a R. Vâlcea-i Kémiától. – Ha nincsen betegség, sérülés, akkor talán az első négy között is végezhettünk volna, s akár az A-osztályba való feljutásért küzdhettünk volna. A hatodik hellyel viszont a playoutban (5–8. hely) vagyunk, és a bennmaradásért küzdünk tovább – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Barnabás edző.

Fejér Ákos Emlékverseny

Szombaton a mikóújfalusi sportteremben összesen 31 helyi, esztelneki, kovásznai, sepsiszentgyörgyi, köpeci, felsőrákosi, nagybaconi, baróti, sepsibükszádi, málnásfürdői, olthévízi és kurtapataki pingpongozó áll asztaloz a Fejér Ákos Emlékverseny idei kiírásán. A színvonalas vetélkedő legidősebbje a sepsiszentgyörgyi Becsei László Gyula (77 éves), míg legfiatalabbja az ugyancsak megyeszékhelyi Pál Ábel (10 éves) volt. A szervezők díjazták a torna legjobb játékosát is, aki nem más, mint az 50 év alatti kategória győztese, a köpeci Bardocz Szilárd.

Eredmény: * 50 év fölött: 1. id. Pethő Mihály (Felsőrákos), 2. Mikola Zoltán (Kovászna), 3. Könczey József (Esztelnek) * 50 esztendő alatt: 1. Bardocz Szilárd (Köpec), 2. Nagy Magor István (Mikóújfalu), 3. Elekes Hunor (Kurtapatak).

Az esemény rendezői köszönettel tartoznak a Fejér Ákos Egyesületnek, Demeter Ferencnek, Kicsi Csabának, Deák Zsoltnak, Nagy T. Sándornak, Keresztes Attilának és Keresztes Tibornak a verseny lebonyolításához nyújtott segítségért. (tibodi)