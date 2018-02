Kuti Nándor dobta a legtöbb pontot a horvátok ellen (Férfi kosárlabda, világbajnoki-selejtező)

A D-csoportban érdekelt Románia az első fordulóban 75–70 arányú vereséget szenvedett Olaszország vendégeként, majd a második körben 75–68-ra legyőzte Hollandia csapatát Kolozsváron, és a horvátok elleni győzelmükkel a kvartett második helyén állnak az olasz válogatott mögött. A csoportok első három-három helyezettje jut be a selejtező következő szakaszába. 2019-ben a világbajnokságot Kínában rendezik.

Zadarban kiegyenlített első félidőt játszottak a csapatok, a házigazdák bármennyire próbálkoztak, nem tudtak előnyt kiépíteni a szervezetten játszó vendégek ellen. A második negyedben kevés kosarat értékesítettek az együttesek, a román csapat mind­össze 5 pontot szerzett Emanuel Căţe és Bogdan Nicolescu révén, amire a horvátok 12 egységgel válaszoltak, így hétpontos előnnyel vonulhattak szünetre (28–21).

A harmadik negyedben hatékonyan működött a Zare Markovski irányította román csapat védelme, az utolsó tíz perc előtt pedig sikerült egy pontra csökkenteniük hátrányukat (38–37). Az utolsó játékrészben Kuti a védekezés mellett támadásban is hasznosan játszott, és hat pontot szerzett. A mérkőzés vége előtt egy perccel Románia három ponttal vezetett, a horvátok pedig hiába próbálkoztak hosszabbításra menteni a találkozót, sorozatban harmadik mérkőzésüket is elveszítették a vb-selejtezőn, így a csoport utolsó helyén állnak. A 21 éves sepsiszentgyörgyi kosárlabdázó 29 percet töltött a pályán, ez idő alatt 16 pontot szerzett, 4 lepattanót gyűjtött és 3 gólpasszt osztott ki. A román válogatott ma 19 órától a csoportkör negyedik fordulójában Olaszország csapatát fogadja Kolozsváron, a találkozót a DigiSport 2 élőben közvetíti.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, mind a két csapat igen jól védekezett, és ez az eredményen is látszik. Véleményem szerint nagyon hatékonyak voltunk védelemben, mert a horvátok csak két hárompontost dobtak. A meccs végén erősek voltunk mentálisan, és ennek köszönhetőn sikerült nyernünk. Szerintem az olaszok sokkal erősebbek, mint a horvátok, és nagyon jó a csapatjátékuk. Készen állunk ellenük is, hazai pályán játszunk, szóval remélem, hogy a szurkolók hozzásegítenek a győzelemhez. Sok fiatal kosárlabdázó van a csapatunkban, így az egyedüli esélyünk az, ha gyorsan játszunk és agresszíven védekezünk” – mondta Kuti Nándor.