Ledecká történelmet írt, a szuper-G után hódeszkában is nyert (Pjongcsang, 2018)

A női döntőben a világbajnok Ledecká a német Selina Jörggel mérkőzött meg, és végig vezetve 46 századmásodperccel győzött, ezzel második aranyérmét szerezte, hiszen óriási meglepetésre az alpesi sízők szuper-G versenyszámában is olimpiai bajnok tudott lenni, és így ő az első, aki egy téli olimpián két különböző sportágban is olimpiai bajnok lett.

Az Orosz csapat nyerte meg a férfiak jégkorongtornáját, miután a döntőben hosszabbításban 4–3-ra legyőzte Németország legjobbjait. Ezzel a sikerrel Pavel Dacjuk tagja lett a Tripla Arany-klubnak, ő a 28. olyan játékos, aki olimpiai és világbajnok, valamint Stanley Kupa-győztes. A németek ezüstérmükkel történetük legjobb ötkarikás eredményét érték el. Kanada szerezte meg a harmadik helyet, a bronz­meccsen 6–4-re diadalmaskodott Csehország felett.

Az Egyesült Államok nyerte a férfiak curlingtornáját, miután a döntőben 10–7-re legyőzte Svédország csapatát, míg a bronzérmet a címvédő Kanada együttesét 7–5-re legyőző Svájc szerezte meg. Az olimpiai curlingtornákon az Egyesült Államoknak eddig csak a nők szereztek érmet – egy bronzot még 2006-ban a torinói játékokon –, így ez az arany a legnagyobb sikere az amerikaiaknak.

A téli olimpia zárónapján a női curlingesek döntőjét is megrendezték. Hiába biztatta telt ház az alapszakaszt megnyerő dél-koreai válogatottat, az addig remekelő csapat a fináléban sima, 8–3 arányú vereséget szenvedett Svédországtól. A svéd válogatott így 2006 és 2010 után harmadszor diadalmaskodott a nőknél, és a további egy-egy ezüst- és bronzéremmel a legeredményesebb nemzetnek számítanak ebben a versenyszámban. Japán szerezte meg a női curlingezők bronzérmét, miután 5–3-ra nyert Nagy-Britannia ellen. A japánoknak ez volt az első téli ötkarikás érmük ebben a sportágban.

Eredmények:

péntek: műkorcsolyázás, női kűr: 1. Alina Zagitova (Orosz csapat) 239,57 pont, 2. Jevgenyija Medvegyeva (Orosz csapat) 238,26, 3. Kaetlyn Osmond (Kanada) 231,02; szabadstílusú sí, női krossz: 1. Kelsey Serwa (Kanada), 2. Brittany Phelan (Kanada), 3. Fanny Smith (Svájc); gyorskorcsolya, férfi 1000 méter: 1. Kjeld Nuis (Hollandia) 1:07.95, 2. Haavard Lorentzen (Norvégia) +0.04, 3. Kim Ta Jun (Dél-Korea) +0.27 (1:08.564); sílövészet, férfi 4 × 7,5 kilométeres váltó: 1. Svédország (Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson, Fredrik Lindström) 1:15:16.5 óra, 2. Norvégia +55.5 mp hátrány, 3. Németország +2:07.1 perc hátrány

szombat: hódeszka, férfi ugrás: 1. Sebastien Toutant (Kanada) 174,25, 2. Kyle Mack (Egyesült Államok) 168,75, 3. Billy Morgan (Nagy-Britannia) 168,00; alpesi sí, csapatverseny: 1. Svájc (Denise Feierabend, Wendy Holdener, Ramon Zenhaeusern, Daniel Yule), 2. Ausztria, 3. Norvégia; hódeszka, férfi párhuzamos óriás-műlesiklás: 1. Nevin Galmarini (Svájc), 2. Li Szang Ho (Dél-Korea), 3. Zan Kosir (Szlovénia); hódeszka, női párhuzamos óriás-műlesiklás: 1. Ester Ledecká (Csehország), 2. Selina Jörg (Németország), 3. Ramona Hofmeister (Németország); sífutás, férfi 50 kilométer (klasszikus stílus): 1. Iivo Niskanen (Finnország) 2:08:22.1 óra, 2. Alekszandr Bolsunov (Oroszország) +18.7 mp hátrány, 3. Andrej Larkov (Oroszország) +2:37.5 perc h.; gyorskorcsolya, férfi tömegrajtos: 1. Li Szung Hun (Dél-Korea), 2. Bart Swings (Belgium), 3. Koen Verweij (Hollandia); gyorskorcsolya, női tömegrajtos: 1. Takagi Nana (Japán), 2. Kim Bo Rum (Dél-Korea), 3. Irene Schouten (Hollandia)

vasárnap: bob, férfi négyes: 1. Németország (Candy Bauer, Francesco Fried­rich, Martin Grothkopp, Thorsten Margis) 3:15.85 perc, 2. Dél-Korea +0.53 mp hátrány, 2. Németország +0.53 mp h.; sífutás, női 30 kilométer (klasszikus stílus): 1. Marit Björgen (Norvégia) 1:22:17.6 óra, 2. Krista Parmakoski (Finnország) +1:49.5 perc hátrány, 3. Stina Nilsson (Svédország) +1:58.9.

Összeállította: Miska Brigitta