Tavasszal is jól szerepelne a Kézdivásárhelyi SE (Labdarúgás, III. liga)

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 1. csoportjában érdekelt Kézdivásárhelyi SE a téli felkészülési időszakban nyolc edzőmérkőzést játszott, változás történt a játékoskeretében is, viszont a Gazda József irányította csapat célkitűzése nem változott: minél előrébb végeznének a rangsorban. A felső-háromszékiek az ötödik helyen teleltek, és pénteken Roman vendégeként kezdik meg a visszavágó-sorozatot.

A felső-háromszékiek január 26. és február 3. között edzőtáborban alapoztak, és ezzel egy időben elkezdték a felkészülési mérkőzések sorozatát is. Először a IV. ligás Papolci FC felett diadalmaskodtak 6–0 arányban, a folytatásban pedig a szintén negyedosztályú Csernátoni FC csapatát 3–1-re győzték le, a Sepsi OSK tizenkilenc év alatti csapatát pedig 10–0-ra múlták felül, majd 4–1-re nyertek a harmadosztályú Focşani ellen. Az elmúlt héten Csíkszeredában az FK Csíkszereda tizenkilenc év alatti alakulata ellen 6–1-re győzedelmeskedtek, a negyedosztályban éllovas Gelence csapatát pedig 11–1 arányban gyűrték le a Sinkovits Stadionban. A Marius Lăcătuş edzette Steaua is vereséggel távozott Kézdivásárhelyről, miután a KSE 2–0-ra nyert, szombaton pedig az utolsó edzőmérkőzésüket 2–3-ra elveszítették a Brassói ASR együttesével szemben, így hét győzelemmel és mindössze egy vereséggel zárták a felkészülési időszakot. A felső-háromszékiek játékoskeretében változások történtek, távozott Erős Erik, Oláh Barna és Szabó Sándor, viszont a kék-fehérek megszerezték Bagoly Benjamin (Sepsi OSK), Sergiu Mihai (Vidombák), Teodor Vlădulescu (Slatina), Vîrtosu Norbert (FK Csíkszereda) és Eduard Oprea (Brăila) játékjogát.

„Jól sikerült felkészülésen vagyunk túl, keményen dolgoztunk, és elégedett vagyok a fiúk erőfeszítéseivel, jelenleg többen kisebb-nagyobb egészségügyi gondokkal küszködnek, de a rajtig, remélem, mindenki felépül. Örvendetes tény, hogy csupa fiatal, 1998 és 2002 között született játékost sikerült leigazolnunk, ami a jövőre nézve fontos fegyvertény lehet. Nagyon fiatal, ugyanakkor tehetséges ez a gárda, így a tapasztalatszerzés mellett csakis az lehet a célkitűzésünk, hogy minél előkelőbb helyen végezzünk a tabellán. Az ősszel újoncként a bennmaradást tűztük ki célul, de ezzel a csapattal magasabbra kell törni, nagyszerű lenne, ha a jelenlegi ötödik helyünket a szezon végére is meg tudnánk őrizni” – mondta Gazda József vezetőedző.

A kézdivásárhelyiek mérkőzései a visszavágóban:

* 16. forduló, március 2.: Roman–KSE

* 17. forduló, március 10.: KSE–FK Csíkszereda

* 18. forduló, március 17.: Barcarozsnyó–KSE

* 19. forduló, március 24.: KSE–Sporting Lieşti

* 20. forduló, március 31.: a KSE szabadnapos

* 21. forduló, április 7.: KSE–Bákói Aerostar

* 22. forduló, április 14.: Szászhermányi FC–KSE

* 23. forduló, április 18.: KSE–Galaci Oţelul

* 24. forduló, április 21.: Székelyudvarhelyi FC–KSE

* 25. forduló, április 28.: KSE–Focşani

* 26. forduló, május 5.: Bucovina Rădăuţi–KSE

* 27. forduló, május 9.: KSE–Darabani

* 28. forduló, május 12.: Paşcani–KSE

* 29. forduló, május 19.: KSE–Valea Mărului

* 30. forduló, május 26.: Galaci Metalosport–KSE.