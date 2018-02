Ezt az Europol Neamţ megyei szervezetének elnöke ismerte be a sajtónak. Ioan Cănărău szerint a jelenségről a belügyminisztériumban is tudnak. A szakszervezeti vezető helyteleníti ezt az eljárást, mert szerinte egy rendőr teljesítménye nem a bírságolási jegyzőkönyvek számától függ. Elmondta, a közrendvédelemnél dolgozó rendőrök számára az országos rendőr-főkapitányság szabja meg az „éves tervet” a belügyminisztérium tudomásával. „Ezzel mi nem értünk egyet, mert a rendőr fő feladata nem a büntetés, hanem a megelőzés” – jelentette ki. A szakszervezeti vezető hangsúlyozta azt is: felettesei soha nem fogják elismerni, hogy a rendszer így működik. „Év végén azoknak a munkáját értékelik jó minősítéssel, akik a legtöbb bírságot szabták ki. Ez egy egészségtelen verseny” – fogalmazott Ioan Cănărău. (Maszol.ro)

ROMÁN TOBORZÓ MAGYAR DIÁKOKNAK. Román nyelvű hirdetésekkel is keresi leendő diákjait a nagybányai magyar tannyelvű Németh László Gimnázium. A román nyelvű hirdetéseket a helyi sajtóban és a közösségi portálokon jelentette meg az iskola vezetősége azzal a céllal, hogy a vegyes házasságban élő szülőkhöz is eljusson a tanintézmény ajánlata. Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy a délelőtti oktatás mellett számos délutáni programot kínál az elemistáknak, akik délben az iskola étkezdéjében ebédelhetnek. A városközpontban található iskolát tavaly tanévkezdéskor avatták fel. A református egyház tulajdonában levő, a 19. század közepén épített ingatlant a magyar kormány 105 millió forintos támogatásával korszerűsítették. Az épületben – amelyben egykor Németh László író apja is tanított – magyar óvodai csoportok és elemi iskolai tagozat kezdte el működését. Váradi Izabella igazgató akkor úgy nyilatkozott, hogy a felújítás csak az első lépése annak a stratégiának, amelynek révén az iskola a térség szórványközpontjává válik. Nagybánya önálló magyar iskolája 1998-ban alakult három különböző tanintézetben működő magyar tagozat összevonásával. Az iskola felső tagozata a város ipari övezetében, a magyarok által lakott városrészektől távol működik. A 115 ezer lakosú Nagybányán a lakosság 12,25 százaléka vallotta magát magyarnak a 2011-es népszámláláson. (Krónika)

RITKÁBBAN KELL ÚTLEVELET KÉRNI. Elfogadta csütörtöki ülésén a kormány azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében a 25 évnél idősebb személyek esetében 5 évesről 10 évesre hosszab­bítják az egyszerű elektronikus útlevél érvényességi idejét, a 12 és 25 év közötti igénylőké pedig a jelenlegi három évről öt évre nő. A 12 évesnél kisebb gyerekek számára három évig érvényes elektronikus útleveleket fognak kiállítani. Az intézkedéssel az útlevélosztályokon gyakran tapasztalható torlódások megszüntetése a cél. Ideiglenes útlevél kiváltásához „objektív sürgősségi helyzetnek kell fennállnia” (például betegségnek), és a sürgősségi helyzetet bizonyítani kell, ennek híján nem állítják ki gyorsított eljárással az úti okmányt. Egyszerűsödik viszont az útlevélkiadási eljárás azokban az esetekben, amikor egy kiskorú egy külföldi intézmény által szervezett versenyre vagy továbbképzésre utazik a határokon túlra: ezentúl elég lesz felmutatnia az igazolást úti céljáról. (Transindex)

RONCSKOCSI ÉS ZÖLD HÁZ. Idén is folytatódik a két roncsautóprogram, valamint a Zöld ház program – közölte Viorica Dăncilă a csütörtöki kormányülés elején. A kormányfő szerint ez az első alkalom, hogy időben – még februárban – elfogadják a környezetvédelmi alap költségvetését, ami biztosíték arra, hogy a vállalt környezetvédelmi célkitűzések megvalósulnak, és folytatódnak a lakosság körében nagy népszerűségnek örvendő országos programok. A keretből ugyanakkor számos helyi projektet is támogatni fognak. (Székelyhon)