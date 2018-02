A vendégforgalomhoz fejlesztés kell

A község költségvetésében tízezer lejt különítettek el turisztikai információs táblák elkészítésére és felállítására. Az információs táblákat a jelzett turistaösvények mentén helyezik el, az új pannók révén az ösvények tematikus útvonallá alakulnak. Mit jelent ez? A turisztikai információs táblák segítségével a turista azonosítani tudja a földrajzi helyzetét a túraútvonalon. Ezeket a községközpontban és a hét kilátón – Heveder, Magyarhegy, Előhegy, Csere, Lisznyópatak, Bikkfalva stb. – fogják elhelyezni. A László Kálmán Gombászegyesülettől rendelték meg az eddig gombászinfóként használt kereteket, ezekre kerül a térkép mellett a környéken található gombák ismertetése is. Összetett információkat kap így a turista: tudja, pontosan hol tartózkodik, látja a lehetséges útvonalakat, a történelmi látványosságokhoz vezető utat, és a természetvédelmi területekről is tájékozódhat. Hamarosan a növény- és állatvilágot ismertető információk is olvashatóak lesznek – számolt be Ráduly.

Hasznos a térkép

– Van-e látható haszna az Uzon község turistaútvonalait bemutató térképnek, több turista jön-e a vidékre? – kérdeztük a polgármestert.

– Igen, határozott haszna van. Konkrét példa a tavaly a Rétyi Nyírben megszervezett EKE-tábor. A táborvezetőknek több térképet adtunk át, ezek alapján számos csoport túrázott Uzon község körzetében. De sok idegen – a sepsiszentgyörgyi már idegennek számít – keresi is a községházán a térképet, amelyet ingyenesen kaphatnak meg az érdeklődők, háromezer darabot nyomtattunk. A térképbe foglalt útvonalak hossza meghaladja a 22 kilométert. Jelzik a kiadványon az ösvények kereszteződéseinél álló kilátók, eligazító táblák helyét, a magyarázatban az egyes útvonalak rövid leírása is megtalálható, megjelölték a kezdő- és végpont közötti szintkülönbséget is. A nehézségi fokozatokat a turistajelzéseken is feltüntették: a sárga a könnyű, következik a zöld, majd a piros a legnehezebben bejárható szakaszt jelenti.

A községben még 2011-ben kezdték meg a túraösvények kialakítását, megjelölését. A lehetséges útvonalak meghatározásához idős helybéliek segítségét is igénybe vették. Sepsimagyarósról Bartha István, Pista bácsi, Bikfalváról Radu Anton, Anti bácsi vett részt a munkában, mindketten nyolcvan év körüliek, de bejárták az útvonalakat – tudtuk meg már korábban a polgármestertől. Az akadályt jelentő ágak, egyebek eltávolítását, a jelzések felfestését a polgármesteri hivatal munkatársai önkéntes munkával végezték, így csak a szükséges 10–15 kilogrammnyi festék megvásárlása jelentett kiadást. Az ösvényeket úgy alakították ki, hogy több, különböző nehézségi szintű szakaszon lehessen elérni ugyanahhoz a célponthoz.

Második lépésként a helyi tanács megszavazta, hogy a költségvetésben elkülönített összeg felhasználásával jelentessék meg a túraösvények térképét. A térképészi munkára versenytárgyalást hirdettek, a sepsiszentgyörgyi Satelit NT cég adta a legolcsóbb ajánlatot. A térkép összetettségéről árulkodik, hogy a szintvonalakat is bejelölték, így a turista innen is tájékozódhat a rá váró nehézségekről. De ugyanígy megtalálható rajta a közeli panziók elhelyezkedése, a természetvédelmi területek – Rétyi Nyír, Natura 2000 védett övezet –, történelmi jelek, romok helye is, sőt, vadászleshez is el lehet találni segítségével.

A térképmagyarázathoz tartozó szövegeket lapunk főmunkatársa, Kisgyörgy Zoltán írta.

Az önkormányzat szerepéről

Jól halad Bikfalva világörökségi listára való kerülésének ügyintézése, köszönhetően Kovászna Megye Tanácsa közbenjárásának. Bikfalva, a kúriák földje kulturális öröksége nemcsak a háromszéki, hanem az Erdélyi értéktárba is bekerült – sorolta a vendégforgalom fejlesztésében fontos lépéseket a polgármester.

Ugyancsak fontosak a község által pályázati úton bonyolított programok. Hét pályázatot uniós forrásból, ötöt kormánypénzből finanszíroznak. Ezek a lépések a község infrastrukturális kiépítését biztosítják, ami a leendő turisztikai infrastruktúra alapját is képezi – magyarázta a fejlesztés stációit a községvezető. Hiába újítanak fel épületeket turisztikai rendeltetéssel, a vállalkozók hiába létesítenek panziókat, wellnessközpontot, ha nincs meg az általános köz­ségi infrastruktúra – járható utak, csatornázás, ivóvízhálózat –, minden befektetés a csőd irányába halad. Nem lehet egy panziót felépíteni, ha a szennyvizet a szomszéd kertjébe vezetik ki. A vállalkozóknak nagy költség saját ülepítőt építeni, de ha az önkormányzat által kivitelezett csatornahálózatra csatlakozhatnak, máris nyugodtabbak lehetnek. Az önkormányzat szerepe kialakítani a kommunális infrastruktúrát, amelyre a turisztikai infrastruktúra épülhet – húzta alá Ráduly István.

De mit is jelent a turisztikai infrastruktúra? Például a jelzett turistautak, ahol az ösvény mentén útmutatók, ismertető pannók vannak felállítva. Uzon esetében a turisztikai infrastruktúra fejlesztésében nagy jelentőséggel bír a Pünkösti-kúria felújítása – ezt is pályázati pénzen valósítják meg. Fontos, mert oda van bejegyezve több civil szervezet – kulturális, ifjúsági egyesületek, idősek társulata, az önkéntes tűzoltók egylete is. Ha ezek a szervezetek használható székhelyhez és a működésükhöz szükséges alapokhoz jutnak, programjaikkal, eseményeikkel hozzájárulhatnak a turizmus fellendüléséhez, a települések ismertté tételéhez, vendégforgalmi célponttá válásához. A szükséges alapokat számos forrásból lehívhatják, helyi, megyei, országos vagy európai szinten is. Uzonban tizenöt egyesület, két alapítvány van bejegyezve, azokat támogatják, amelyek letesznek valamit az asztalra. Például az Atlantis Fúvósegylet, az önkéntes tűzoltók, a szentiváni fiatalok alakulata, a Bikkmakk Egyesület, ellentétben velük, mint az uzoni ifjak csapata, elsorvadtak.

De a turizmust szolgálja például a bikfalvi kultúrotthon felújítása is. A munkát tavaly nyáron kellett volna befejeznie a kivitelezőnek, de lehet, idén nyárra sem lesz kész. De kivárnak, és ha elkészül, ott lesz a bikfalvi egyesületek székhelye. Állandó kiállításoknak is helyet ad majd, az anyagot például a Bikmakk egyesület, Várallyay Réka, Péter Alpár is biztosíthatja. Mindehhez az önkormányzatnak kell adnia a struktúrát, így a civil szférával közösen, a lehetőségek és ajánlatok megfontolt kiválasztásával lehet fejleszteni a vendégforgalmat – mutatott rá a lehetőségekre Ráduly István polgármester.