Harmadszor is kupagyőztes a Sepsi-SIC csapata (Kosárlabda, Női Román Kupa)

A Román Kupa szombati, első elődöntőjében a Sepsi-SIC 79–62-re (20–24, 24–11, 20–11, 15–16) győzte le a Temesvári MSC csapatát, és elsőként jutott be a torna vasárnapi fináléjába. A játéknap második találkozóján a Szatmárnémeti VSK 91–62 (20–17, 23–13, 26–20, 22–12) arányban diadalmaskodott az Aradi ICIM ellen, így a piros-fehérek hét év után újra kupadöntőt játszhattak. Az aktuális bajnoki idény alapszakaszában a két csapat kétszer már megmérkőzött egymással, s mindkét alkalommal a zöld-fehérek örvendhettek a diadalnak. A szatmári kiszállást 78–59 arányban húzta be a Sepsi-SIC, a sepsiszentgyörgyi visszavágót pedig 87–62 arányban nyerték meg Zoran Mikes tanítványai. A két csapat ez idáig tizenöt alkalommal csatázott, külön párharcukat a Sepsi-SIC vezeti 13–2-re.

Görcsösen kezdett a Sepsi-SIC, ugyanis játékosai egymás után kilenc támadást hagytak ki, a Szatmárnémeti viszont ez idő alatt ellépett 0–7-tel. A zöld-fehérek első kosarát Gödri-Părău szerezte, aki egy büntetőt értékesített (1–7). Ekkor már hat perc telt el az első negyedből… A folytatásban Green volt eredményes a mezőnyből, majd Gödri-Părău a büntetővonalról szépített (3–9). A továbbiakban is gyengén ment a kosárgyártás a hazai csapatnak, s Marshall révén csak büntetőből pontoztunk (3–9). A második negyed elején Marshall pontjaival felzárkózott a SIC (8–9), majd a 13. percben Fontaine két kosarával már előnybe került a sepsiszentgyörgyi csapat (12–11). Ezt követően felváltva vezettek az együttesek, s egyiknek sem sikerült különösebb előnyt kidolgoznia. A zöld-fehérek triplasorozatát Gödri-Părău nyitotta meg, s a nagyszünetig Stoenescu, Webb és Kilin is eredményes volt távolról. A játékrész végére 31–19-re alakult az eredmény, amihez kétségkívül kellett a hazaiak jól záró védekezése is.

Az öltözőből egy határozottabb Sepsi-SIC jött ki, s Zoran Mikes tanítványai kezdték jobban a harmadik negyedet. Egy 15–6-os periódus után már 20 ponttal vezettek a szentgyörgyi lányok, akik a folytatásban is a kezükben tartották a mérkőzés irányítását. A túloldalon a szatmáriak szerényen adták elő, és 21 pontos hátrányból várták az utolsó negyedet (50–29). A harmadik kupagyőzelem felé vezető útból még hátravolt tíz perc, amelyet a VSK játékosai kezdtek jobban. A 34. percben Harrison triplájával 52–36-ra alakult az állás, s a vendégek utolsó erőtartalékait felhasználva próbáltak egyre közelebb kerülni a zöld-fehérekhez. Kétszer is felzárkóztak 14 pontra, ám a mérkőzés legjobbjának megválasztott Marshall irányításával remekelő háromszékiek kezükben tartották a véghajrát, és magabiztos játékkal nyerték meg a Román Kupa 2018-as kiírását (62–48). Az utolsó dudaszó után fergeteges hangulatú ünneplés vette kezdetét a Sepsi Arénában, ahol mindenki a Sepsi-SIC együttesét éltette.

A döntő legeredményesebb játékosa a dupla duplát jegyző, azaz 10 lepattanóig és a 21 pontig jutó Marshall lett, a túloldalon a 16 pontot szóró Green jeleskedett.

Kosárlabda, női Román Kupa, döntő: Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK 62–48 (6–9, 25–10, 19–10, 12–19). Sepsi Aréna, több mint 2000 néző. Vezette: Andrada Mónika Csender, Alexandra Stan, Ama­lia Marchiş. Sepsi-SIC: Webb 8/3, Kress 6, Marshall 21, Gödri-Părău 11/3, Huţanu (cserék: Fontaine 4, Kilin 3/3, Hamilton Carter 4, Džankić, Kovács, Neagu, Stoenescu 5/3). Edző: Zoran Mikes. Szatmárnémeti VSK: Green 16/9, Uiuiu, Szolopova 2, Mandache 6, Denson 5 (cserék: Oláh, Kádár, Szmutku, Lazăr, Baltić 6, Harrison 13/3). Edző: Bogdan Bulj. Kipontozódott: Harrison (40.).

Mestermérleg

Zoran Mikes, Sepsi-SIC: Büszke vagyok a szervezésre, a klubra, játékosaimra, és nagyon boldog, hogy megnyerhettük a Román Kupát. Az első öt percben tapintható volt a feszültség a teremben, ezért rosszul kezdtünk. A második negyedtől már jobban játszottunk, keményen védekeztünk, és végig irányítottuk a mérkőzést. Mindenki betartotta a játéktervet, és így minden jól alakult számunkra.

Bogdan Bulj, Szatmárnémeti VSK: A vereség ellenére gratulálok tanítványaimnak. Jól kezdtük a meccset, motiváltak voltunk, de egy adott pillanatban feladtuk a küzdelmet. Nehéz úgy védekezni, hogy mindent lefújnak ellened. Nem használtuk ki a Sepsi-SIC gyenge kezdését, s pszichikailag sem bírtuk a küzdelmet. Gratulálok, Sepsi-SIC!