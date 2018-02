Nem váltották gólra helyzeteiket a Nemzeti Arénában (Labdarúgás, I. liga)

Az Eugen Neagoe edzette szentgyörgyi csapat a mérkőzés első perceiben inkább a védelemre koncentrált és ellentámadásokkal veszélyeztetett, így Alejandro Gorrin lövését már a 6. percben védenie kellett Andrei Vlad kapusnak. Bár az FCSB többet birtokolta a labdát, az első félidőben egyszer sem volt kapura lövésük. Ezzel szemben a Sepsi OSK előbb Yasin Hamed, majd Patrick Petre révén is közel állt a gólszerzéshez, de mindketten rossz megoldást választottak a befejezésnél, így a fővárosiak hálóőre mindkétszer hárítani tudott.

Szünet után Harlem Gnohéré próbálkozott először, majd az FCSB az 51. percben megszerezte a vezető találatot, igaz, ehhez a szentgyörgyi csapat játékosa is kellett. A csereként beálló Constantin Budescu bal oldali beadását a menteni igyekvő Ousmane Viera továbbfejelte, a labda pedig a nyújtózkodó Victor Rîmniceanu mellett a bal felső sarokban landolt (1–0). A folytatásban sem tudta kihasználni mezőnyfölényét, viszont a 80. percben a Sepsi OSK közel volt az egyenlítéshez. A csereként beálló skót Nick Ross jobb oldali beívelését a védők mögött jól helyezkedő Albert Dalmau néhány méterről a kapu fölé lőtte. A kihagyott helyzetre nem sokkal később válaszolt az FCSB: Budescu passzolt Florin Coman elé, aki a kilépő Rîmniceanu mellett önzetlenül továbbította a labdát az érkező Dennis Man irányába, a fiatal labdarúgó pedig nem hibázott és a kapuba gurított (2–0).

Nem használta ki gólhelyzeteit a vendégcsapat, így pont nélkül távozott a Nemzeti Arénából. A mutatott játékot figyelembe véve dicséret illeti a Sepsi OSK labdarúgóit, hiszen nem ijedtek meg nagynevű ellenfelüktől, nehéz perceket okoztak a bajnoki címre esélyes fővárosiaknak. A Székely Légió tagjai ezúttal is elkísérték kedvenc csapatukat, a hóvihar és hideg ellenére kitartóan szurkoltak.

„Csalódott vagyok, hogy nem sikerült többet kihozni ebből a mérkőzésből. Úgy gondolom, megérdemeltük volna, hogy veretlenül távozzunk. Ha az első félidőben értékesítjük a gólhelyzeteinket, akár meg is nyerhettük volna ezt a meccset. De ez a labdarúgás, az FCSB úgy jutott vezetéshez, hogy még helyzete sem volt. Ez történik, ha nem sikerül kihasználni a lehetőségeket. Nem érdemeltünk vereséget, mint ahogyan Craiova ellen sem. Következik a rájátszás, nehéz mérkőzések várnak ránk, de harcolni fogunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az élvonalban maradjunk” – mondta Eugen Neagoe.

Labdarúgó I. liga, 26. forduló: FCSB–Sepsi OSK 2–0 (0–0). Bukarest, Nemzeti Aréna, mintegy 1500 néző. Vezette: Iulian Călin (Ştefăneşti). FCSB: Vlad–Benzar, Planić, Bălașa (Budescu 46.), Momčilović–Pintilii, Filip (J. Morais 55.), C. Tănase (Man 26.), F. Tănase, Coman–Gnohéré. Edző: Nicolae Dică. Sepsi OSK: Rîmniceanu–Dalmau, Viera, Obšivač, Sato–Ghinga, Petrović, Gorrin (Ross 70.), Tandia, Petre (Oliveira 54.)–Kuku (Hamed 23.). Edző: Eugen Nea­goe. Gólszerzők: Viera (51. – öngól), Man (86.). Sárga lap: Gorrin (41.).

További eredmények: Craiova–Temesvári Poli 1–1 (gólszerzők: Dimitrov 57., illetve Enescu 50.), FC Botoșani–Medgyesi Gázmetán 1–0 (gsz.: Roman 37. – büntetőből), Jászvásári Poli–FC Viitorul 0–1 (gsz.: Chițu 14.), Astra Giurgiu–Dinamo 2–0 (gsz.: Matei 25., Balaure 57.). Bukaresti Juventus–Kolozsvári CFR 0–2 (gsz.: Omrani 64., Ioniță 67.). A Concordia Chiajna–FC Voluntari mérkőzést ma 17.30-tól rendezik.

A rangsor:

1. CFR 18 5 3 42–13 59

2. FCSB 16 7 3 52–18 55

3. Craiova 14 9 3 41–26 51

4. Viitorul 13 5 8 34–21 44

5. Astra 12 8 6 38–27 44

6. Jászvásár 11 6 9 34–31 39

7. Botoşani 11 6 9 28–26 39

8. Dinamo 11 6 9 39–31 39

9. Voluntari 7 7 11 24–32 28

10. Temesvár 6 9 11 22–37 27

11. Chiajna 7 4 14 33–36 25

12. Sepsi OSK 5 4 17 15–44 19

13. Medgyes 2 10 14 14–39 16

14. Juventus 1 8 17 12–47 11

A Román Labdarúgó-szövetség szabályzatának értelmében az alapszakaszban szerzett pontokat megfelezik, így a Sepsi OSK az alsóházi rájátszást 10 ponttal kezdi, illetve az első fordulóban a 9. helyen záró csapat otthonában játszik.