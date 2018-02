Indulási jogot szereztek a horvátországi világbajnokságra (Sporttánc)

Előző írásunk

A háromszoros Román Kupa-győztes és kétszeres bajnok Sepsi-SIC csapata az elmúlt hétvégén jelentette be, hogy a 2017–2018-as idény hátralévő részére leszerződtették a 23 esztendős Carley Monika Mijović ausztrál kosárlabdázót. A szerb felmenőkkel is rendelkező játékos csütörtökön érkezett meg Sepsiszentgyörgyre, s ő is végigszurkolta újdonsült együttese összes mérkőzését a kupasorozat hazai rendezésű nyolcas döntőjében, s a végén együtt örült csapattársaival.