Mezőgazdasági támogatások értéke

A Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete által szervezett gidófalvi gazdatalálkozókon vetette fel Csutka Attila szarvasmarha-tenyésztő, tejfeldolgozó: a földalapú, az állattenyésztési és növénytermesztési támogatásokra vonatkozóan közöljük az egységértékeket (hektárra, illetve állatfőre) is, hiszen a gazdák az APIA által közölt keretösszegekből nem tudják kiszámolni, mennyi támogatásra is jogosultak gazdaságuk után.

Pillanatnyilag a 2017-es kifizetések összegét ismerjük – a termeléshez kötött támogatások esetében a 2016-os adatokat –, ezeket fogjuk megosztani a finanszírozási források megjelölésével. Nem a teljes listát közöljük, csupán a Háromszéken gyakran igényelt támogatásformákat. Például nem részletezzük a gyümölcs-, zöldség-, komló-, rizs termesztést, ezek megyénkre nem jellemző kultúrák. A kifizetési ügynökségtől kapott információk szerint az értékek idén nem fognak jelentősen módosulni. Pontos számokat csak a támogatási kérések összesítése után fogunk megtudni, miután az uniós vagy országos keretből rendelkezésre álló pénzeket leosztják az igénylések függvényében.

Növénytermesztési ágazat

a) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból

– egységes területalapú támogatás (SAPS): 97,24 euró/ha

– redisztributív (visszaosztott) kifizetés: I. szint (1–5 ha között) – 5 euró/ha, II. szint (5–30 ha között) – 48,32 euró/ha

– klíma-és környezetkímélő gazdálkodás (zöldítés): 57,17 euró/ha

– fiatal gazdák: 24,31 euró/ha

a1) Termeléshez kötött támogatások:

– lucerna: 341,65 euró/ha

– burgonya-ültetőgumó: 2291,08 euró/ha

– cukorrépa: 790,04 euró/ha

– ipari feldolgozásra szánt korai (chipsként ismert) burgonya: 2291,08 euró/ha

b) Az országos büdzséből

– átmeneti országos támogatás szántóföldi növénytermesztésre (ANT1): 16,0078 euró/ha

– átmeneti országos támogatás cukorrépára (ANT6): 72,6907 euró/ha

c) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

c1) 214-es intézkedés, agrárkörnyezeti kifizetések:

– P1, magas természeti értékű gyepek: 124 euró/ha

– P1.2, hagyományos gazdálkodási eljárások: 58 euró/ha

– P3.1, Crex crex (harismadár) számára fontos természetes gyepek: 209 euró/ha

– P4, zöld kultúrák: 130 euró/ha

– P5.1, biokultúrák szántóföldön (beleértve a takarmánynövényeket is): 162 euró/ha

c2) 10-es intézkedés, agrárkörnyezeti és klímakifizetések:

– P1, magas természeti értékű gyepek: 93 euró/ha

– P2.1, hagyományos gazdálkodási eljárások, kézi munkálatok kaszálóként használt állandó gyepeken: 100 euró/ha

– P2.2, hagyományos gazdálkodási eljárások, könnyű gépekkel végzett munkálatok kaszálóként használt állandó gyepeken: 21 euró/ha

– P3.1.1, madarak számára fontos gyepek, kézi munkálatok a Crex crex számára fontos gyepeken: 261 euró/ha

– P3.1.2, madarak számára fontos gyepek, könnyű gépekkel végzett munkálatok a Crex crex számára fontos gyepeken 182 euró/ha

– P4, zöld kultúrák: 128 euró/ha

– a klímaváltozás következményeihez való alkalmazkodás: 125 euró/ha

C3) 11-es intézkedés, biogazdálkodás

11.1-es alintézkedés, a biogazdálkodásra való áttérés támogatása

– P1, szántóföldi kultúrák: 293 euró/ha

– P6, állandó gyepek: 6.1-es lehetőség (olyan területi-adminisztratív egységek területén lévő gyepek, ahol nem érvényes az M10-es intézkedés) – 124 euró/ha, illetve 6.2-es lehetőség – 87 euró/ha

– 11.2-es alintézkedés, biogazdálkodási eljárások fenntartásának támogatása

– P1, szántóföldi biokultúrák: 218 euró/ha

– P6, állandó gyepek: 6.1-es lehetőség (olyan területi-adminisztratív egységek területén lévő állandó gyepek, ahol nem érvényes az M10-es intézkedés) – 111 euró/ha, illetve 78 euró/ha

d) 13-as intézkedés, specifikus vagy más természeti megszorításokkal szembesülő területek

– 13.1-es alintézkedés (ANC ZM), kiegészítő kifizetések hegyvidéken: 97 euró/ha,

Állattenyésztési ágazat

a) Az országos költségvetésből

– termeléshez nem kötött támogatás tejelő szarvasmarháknál (ANTZ 7 BOVINE LAPTE): 22,1885 euró az értékesített tej tonnája után

– termeléshez nem kötött támogatás húshasznú marháknál (ANTZ 8 BOVINE CARNE): 88,6852 euró egyedenként

– termeléshez nem kötött támogatás juhoknál, kecskéknél (ANTZ 9 OVINE CAPRINE): 5,2407 euró egyedenként

b) Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból termeléshez kötött támogatások

– termeléshez kötött támogatás tejelő bivalyoknak (SCZ 7.19): 187,66 euró egyedenként

– termeléshez kötött támogatás juhoknál és kecskéknél (SCZ 20 és 21): 25,02 euró egyedenként

– termeléshez kötött támogatás húsmarháknál és ezek keresztezett leszármazottainál (SCZ 22): 519,96 euró egyedenként

– termeléshez kötött támogatás tejelő marháknál (SCZ 23): 424,07 euró egyedenként

c) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

– 10-es intézkedés, agrárkörnyezet és klíma

– P8, kihalófélben lévő haszonállatok tenyésztése: juhok – 87 euró számosállatonként (UVM), kecskék – 40 euró/UVM egyedenként, szarvasmarhák és bivalyok – 200 euró/UVM, lovak – 200 euró/UVM, sertések – 176 euró/UVM.