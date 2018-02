Feltételek a kisgazdaságok finanszírozásánál (Vidékfejlesztés)

Tavaly az Országos Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség változtatott a kiírási feltételeken, és a jóval kisebb gazdaságok is pályázhattak, így elégséges volt a 4000 eurós gazdasági érték (az SO/Standard Output-érték). Minden növénykultúrának hektáronként és minden állatfajnak, illetve állatkategóriának egyedenként megfelel egy bizonyos SO-érték. Az új SO-értékek szerint egy hektár búzának 614,09 euró az SO-ja, az árpának 529,44 euró, a kukorica hektárja 641,8 euró, a burgonya hektáronként 3167 euró, a cukorrépa 1449 euró, a szántóföldi zöldség 6196 euró, a silókukorica 1029 euró, a kaszáló és legelő hektáronként 295 euró, egy ló 1404 euró, egy fejőstehén 1200 euró, a növendék kategória és a nem függvényében 216 és 875 euró közötti, egy anyajuh 54,91 euró, egy koca 262 euró, egy méhcsalád értéke 59 euró. A fenti bemutatás csak a fontosabb, nálunk is leginkább termesztett kultúrák vagy nevelt állatfajok SO-értékét tartalmazza, a teljes táblázat megtalálható lesz minden egyes pályázati intézkedés eligazító füzetében. Ezen értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja a gazdasága értékét, és megbizonyosodhat arról, hogy a minimális gazdaságnagysági feltételt teljesíti-e. A gazdaságban levő területnagyság, kultúrák, illetve az állatállomány függvényében mindenki meggyőződhet arról, hogy a gazdaság összesített értéke eléri-e a kötelező minimális 4000 SO eurót. Például már 4 fejőstehén vagy 77 méhcsalád vagy 1,2 hektár burgonya, vagy nem egészen 7 hektár búza elégséges a pályázathoz. A minden kultúrának és minden állatfajnak, illetve kategóriának megfelelő SO-érték részletesebben megtalálható jelenleg is a www.afir.info honlapon. Az intézkedés keretében gazdaságonként 15 000 euró pályázható meg önrész nélkül.

A pályázó gazdaság legkevesebb két éve kell hogy szerepeljen a kifizetési ügynökség (APIA), illetve az állatorvosi ha­tóság nyilvántartásában. Egy egyszerű üzleti tervet kell készíteni, amelyben vállalni kell a gazdaság korszerűsítését és bizonyos értékben termény-, illetve termékértékesítést. Az állattartással is foglalkozó pályázatoknál kötelező a trágyatároló megléte, illetve megépítésének vállalása a pályázat végső kifizetése előtt. A sikeres pályázó első részletként a támogatási összeg (15 000 euró) 75 százalékát kapja meg, majd a második részletet legtöbb három év után. Itt viszont feltétel, hogy az első (11 150 eurós) kifizetés 20 százaléknyi értékének megfelelő összegben terményt vagy termést kell értékesítenie (vagyis 2250 euró értékben).

Magánszemélyként nem lehet pályázni, a pályázónak legkevesebb engedélyezett fizikai személyként (PFA) kell bejegyeztetnie magát a cégbíróságon. Az állandó lakhelynek azon községben kell lennie, ahol a gazdaság található. Engedélyezett, hogy a pályázónak munkahelye is legyen, viszont annak a községben vagy annak 75 kilométeres körzetében kell lennie. Ha a pályázónak nincs saját területe, vagy nem elégséges a legkevesebb 4000 euró SO-feltétel eléréséhez, bérleti szerződés is elfogadott. Háromszékről eddig az eltelt évek mindenikében 10–15 személy pályázott sikeresen, tavaly a méhészek voltak túlsúlyban, a 10 sikeres pályázó közül 6 volt ebből a szakágból.