Megbirkóznak a faggyal

Sebastian Cucu prefektus a vasárnapi egyeztetés kapcsán elmondta: a Kovászna megyére is érvényes narancssárga riasztás okán hívta össze a bizottságot. A gyűlésen felszólította az érintett intézményeket, hogy azonosítsák a fagy által veszélyeztetett személyeket, főképp a hajléktalanokat, és lehetőleg vigyék őket védett helyre.

Székely Róbert, a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett sepsiszentgyörgyi hajléktalanszálló vezetője érdeklődésünkre rámutatott, a hidegebb napok beköszönte ellenére a menhelyen nem nőtt a létszám, továbbra is 35–40-en térnek be éjszakára. A szeretetszolgálat önkéntesei idén is felkeresik azokat, akik a város különböző pontjain húzzák meg magukat, elhagyatott épületekben, nekik négy személyről van tudomásuk. Ez alkalommal nem pokrócokat visznek, hanem inkább meleg ételt, és nemcsak a hajléktalanokat keresik fel, hanem azokat a családokat is, akiknek egy meleg ebéd előteremtése is gondot jelent.

A megyei készenléti felügyelőség emberei is gyakrabban járőröznek ebben az időszakban, s arra kérik a lakosságot, amennyiben nehézségben lévő vagy hajléktalan embert látnak, jelezzék azonnal a 112-es egységes hívószámon, hogy az érintett minél előbb elsősegélyben részesülhessen. A felügyelőség szóvivője, Marius Marin-Tolvaj szerint a hatóságnak tegnapig még nem kellett beavatkoznia az időjárás miatt, még az elszigeteltebb részekről sem kértek segítséget tőlük.

A tanácskozáson felmerült a tanítás felfüggesztésének lehetősége – országosan már több helyen elrendelték. A prefektus szerint megállapodtak, hogy amennyiben az elkövetkezendőkben a hőmérséklet drasztikusan csökken, egyenként elemzik a tanintézetek helyzetét, és ahol szükséges –, főleg az elemi oktatás szintjén – elrendelhetik a tanítás felfüggesztését. A megye leghidegebb térségének számító Bodzaforduló polgármestere, Leca Băncilă az Agerpres hírügynökségnek úgy nyilatkozott: elegendő tüzelőanyaguk van mind a közintézmények, mind a lakosság számára, biztosítani tudják a fűtést ebben az időszakban. Tavaly január 10-én mínusz 32 Celsius-fokot mértek Bodzafordulón, akkor a hatóságok elrendelték az oktatás felfüggesztését. Az elmúlt ötven év hidegrekordját 2005. február 8-án jegyezték Kovászna megyében: akkor mínusz 35,8 Celsius-fokot mutattak a hőmérők Bodzafordulón. Azelőtt 1939-ben volt még ilyen hideg.

Máthé László, a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. igazgatója szerint a hétvégi havazás nem okozott gondot, sikerült letakarítaniuk az utakat, ezért az utána következő fagy miatt sem tapasztaltak fennakadást, mivel az utak már szárazak voltak. A hétvégén a köztisztasági vállalat 150 köbméter csúszásgátló anyagot szórt szét. Az igazgató elmondta, amennyiben az igazán téli időjárás tovább is kitart, mint ahogy előrejelezték, gond lehet a csúszásgátló anyaggal, hiszen a sóbányák dolgozói sztrájkolnak, így nem tudnak újabb adagot beszerezni. A vállalat tartalékai nagyjából két napra elegendőek, tudomása szerint Csíkszereda és Kovászna városa is hasonló helyzetbe került, amint az országos útkarbantartó társaság helyi képviselete is. Remélik, a napokban sikerül egyezségre jutni a vájárokkal.

A megyei utakon nem okozott gondot a havazás, minden szakaszt sikerült járhatóvá tenni. Mivel elállt a havazás, tegnap az egyedüli gondot a szélfúvás okozta, helyenként hóbuckákat képezve az úttesten. A sóbányászok sztrájkja egyelőre nem érinti a vállalatot, hosszabb időre elegendő tartalékuk van.

A vállalatok közlését a megyei rendőrség is megerősítette, tegnap délután Háromszéken nem voltak lezárt szakaszok, mindenhol használható állapotban voltak az utak. A rendőrség ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy akik útra kelnek, alkalmazkodjanak az útviszonyokhoz. A járművek esetében a téli abroncsok kötelezőek – nyáriakkal még rövid távokra sem ajánlott elindulni –, a 3,5 tonnánál nehezebb gépjárműveknél pedig további felszerelések is (például hólánc) szükségesek. Akik ezek nélkül kelnek útra, borsos bírságot és a forgalmi engedély bevonását kockáztatják. A rendőrség illetékesei azt ajánlják, hogy aki hosszabb útra készül, tegyen gépkocsijába pokrócokat, meleg italt, mivel a szélsőséges időjárás miatt bárhol elakadhatnak. Vezetés közben pedig lehetőleg mindenki igyekezzen az útviszonyokhoz alkalmazni a sebességet.