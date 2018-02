Regisztráció, honosítás Kézdiszéken is

„Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a kettős állampolgársággal rendelkezők számára részt venni a magyarországi választásokon, és milyen lényeges, hogy az erdélyi magyarság éljen a szavazati jogával” – mondta az EMNT kézdiszéki elnöke. Ugyanakkor közölte: azzal a problémával küszködnek, hogy az emberek nincsenek tisztában magával a regisztráció fogalmával, bármennyire is sok szó esik erről a médiában. A Nemzeti Választási Iroda névjegyzékbe vételéről van szó – magyarázta Ferencz Attila –, a kettős állampolgársággal rendelkező személyek csak akkor élhetnek szavazati jogukkal, ha ebben szerepelnek. A legtöbben nem tudják, hogy a regisztráltak között vannak-e vagy sem. Az EMNT-iroda munkatársai hosszabbított programmal, munkanapokon reggel 9-től 17 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére, akinek bármilyen kételye van arról, hogy regisztrált-e vagy sem, fáradjon be az irodába a személyazonossági és lakcímkártyájával. Szükség esetén elvégzik az illető számára az új regisztrációs folyamatot, ennek köszönhetően március 15. után megkapja a szavazócsomagot arra a címre, amelyet a regisztráció során megjelöl.

Ferencz Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy akadnak olyanok is, akik regisztráltak, de a csíkszeredai főkonzulátus címét adták meg kézbesítési címként, ilyen esetben is arra kérik az illetőket, hogy keressék fel az EMNT-irodát az új regisztrációért, s ezúttal a jelenlegi lakóhelyüket jelölhetik meg kézbesítési címként. Az is új regisztrációt igényel, ha valaki férjhez ment, akkor is, ha az anyakönyvezés folyamatban, és az illető lakcímet változtatott. Azt is tudni kell, hogy minden regisztráció tíz évre érvényes – hangsúlyozta az EMNT kézdiszéki vezetője –, ha tehát nem módosulnak az adatai, tíz évig még szerepel a választói névjegyzékben és voksolhat.

Különbséget kell tenni a magyarországi lakcím és a tartózkodási hely között, mivel a legtöbb esetben a tartózkodási hely nem magyarországi lakcímet jelent, ebben az esetben a szavazócsomagot itthon fogja megkapni az illető kettős állampolgár. Azokat, akik megkapják a választási csomagot, arra kérik, hogy keressék fel az EMNT-irodát, ahol a munkatársak segítséget nyújtanak az adatlap kitöltésében, tekintettel arra, hogy a legutóbbi választásokon több mint húszszázalékos volt az érvénytelen szavazatok száma.

Magyar útlevelet a keddi konzulátusi kiszállási napon lehet igényelni az EMNT-irodában, az okmány öt-hat hét alatt készül majd el. A személyi igazolványt egyelőre a csíkszeredai főkonzulátuson személyesen vagy telefonon lehet igényelni, annak kézbesítése pedig a konzulátusi napon történhet meg, de az EMNT-iroda vezetője azt javasolja az érintetteknek, hogy jobb, ha átvevőhelyként a főkonzulátust jelölik meg, mivel a magyar személyi igazolványt aktiválni kell, s emiatt mindenképpen meg kell tenni egy csíkszeredai utat.