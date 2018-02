Épkézláb székelyföldi atyafi nem botránkozik meg azon a szokványos tényen, hogy télen hideg van, olykor mínusz tíz, esetleg tizenöt, urambocsá’, húsz fok is akár. Ha mégis azzal szembesül, hogy a hírműsorokban tömegesen azért jajonganak, mert pár napig alaposan lesüllyed a hőmérő higanyszála − nem is annyira, mint régen, amikor a mínusz harminc fokos hideg oly megszokott volt a Csíki-medencében, mint Konstancán a hullámverés −, akkor alighanem arra gondol, ejsze, elment az esze azoknak, akik ezt szenzációként tálalják, úgy, mintha éppen egy pusztító tornádó készülne végigsöpörni az országon.

Télutón íme beköszöntött néhány napig a fagy, még március elsején is mínusz húsz fokos hidegre ébredhetünk. Valójában nem rendkívüli, mégis riadalmat, szinte hisztériát kelt e megkésett hideg, az a tíz-tizenöt centiméteres, helyenként széltől felkorbácsolt hóréteg, s e pánikon a Nemere térségé­ben csak csodálkozni lehet.

Leginkább mégis az aggasztó, hogy ilyenkor megbénul a közlekedés, a hósöpörte déli, délkeleti megyékben alig lehet haladni az országutakon, a vonatok késnek, tegnap is mintegy félszáz járatot kellett törölni. Lezárták a tengeri kikötőket, fennakadás volt a repülőtereken is. Ez utóbbiak érthetők, ám az már kevésbé magyarázható, hogy viszonylag jelentéktelen torlaszok miért okoznak akkora galibát, mint máshol a több méteres hótakaró? Az már végképp nehezen megválaszolható, mi indokolja az iskolai oktatás felfüggesztését a fővárosban, két napig, hatszáznál több tanintézményben? Az, hogy „borzalmas” fagy uralkodik, miként a didergő tévériporterek állítják, az a rettenetes mínusz nyolc-tíz fok? Hát ez már térdre kényszeríti az oktatást Bukarestben, megáll az élet az ország fővárosában? Hideg van, havazik, fúj a szél és befagy az ország.

Valójában nem is a február végi, szokatlan zimankó okozza a legnagyobb fejfájást, hanem a hatóságok természeti csapásokhoz való viszonyulása. Dőreség persze azt állítani, hogy a mostani fagyhullám természeti csapás lenne, inkább médiában gerjesztett hisztériahullám, mely mintha más természetű csapásokról terelné el a figyelmet. Elszigetelt, hegyvidéki települések kivételével érthetetlen, miért okoz a hó és a hideg ekkora fejfájást az ország nagyvárosaiban, mi indokolja több megyében a kényszervakációt? Országok tucatjaiban jóval súlyosabb téli gondokat orvosolnak, nálunk pár didergős, hófúvásos nap is válsághelyzetet teremt, s ismételten beigazolódik az örök tétel: az illetékeseket mindig felkészületlenül találja a tél.

Nem csupán a kényszervakáció kihirdetéséhez kellene hirtelen eltökéltség, hanem komolyabb oktatási problémák megoldásához is. Székelyföldön például − ahol mínusz húsz fokos hidegben amúgy sem áll meg az élet − rendezni kellene a román nyelv hatékonyabb elsajátításának ügyét. Másutt, kisebb, félreesőbb vidéki települések, tanyák esetében nem csak hóesésben és hidegben kellene a diákok sorsára figyelni, a tanítás színvonalát, az érvényesülési lehetőségeket egész esztendőben szem előtt kellene tartani.