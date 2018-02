Kevesebb program, elégedetlen románok (Szent György Napok)

A nyitó hangverseny szokás szerint a Krisztus Király római katolikus templomban lesz, ahol ezúttal hazai „szuperprodukciót” mutatnak be: Carl Orff Carmina Burana című művét, amelyben két kamarazenekar (a Georgius és a Csíki), három sepsiszentgyörgyi kórus (a Vox Humana, a Campanella és a Laudate), három szólista (a sepsiszentgyörgyi Sebestyén-Lázár Enikő mellett a bukaresti Nemzeti Opera két énekese, Valentin Racovean és Ştefan Ignat), és a marosvásárhelyi szimfonikus zenekar lép fel, Steffen Schlandt brassói karmester vezényletével. Jegyeket március elsejétől lehet vásárolni, 400 darabot teljes áron (40 lejért), 100-at pedig nyugdíjasoknak elkülönített féláron (20 lejért). A kulturális hét további programja még alakulóban.

A fesztiválhétvégéről már többet lehet tudni. Elöljáróban Knop Ildikó, a szervező városimázs iroda munkatársa leszögezte: ezúttal is arra törekedtek, hogy minden stílusnak és minden korosztálynak nyújtsanak valami szórakozást, így állt össze a főtéri színpad – amelyet a jelenlegi korcsolyapálya előtt húznak fel – műsora. Pénteken, április 27-én 19.30 órától a magyarországi Gáspár Laci – aki több műfajban is énekel – nyitja az estét, 21 órától a tavaly újjáalakult romániai Compact-B rockzenekar játszik, szombaton 19.30-tól Irina Rimes román slágerszerző, 21 órától a hiphop kedvelőinek örömére a magyarországi Wellhello lesz színpadon, 23 órától a 25 évet töltő, szintén magyarországi Anima Sound System világzenei kalandozást kínál. Vasárnap 19.30-tól Szikora Róbert és az R-Go teremt hangulatot a csikidam stílussal, 21 órától pedig a németországi Alphaville együttes – melynek legalább a Forever Young című slágerét mindenki ismeri – koncertje zárja a 2018-as városnapokat. Tűzijáték 22.15-től lesz.

A kézművesvásár a Kós Károly utcának a Kriza János és a Gyár utca közé eső szakaszán, illetve a gróf Mikó Imre utcában lesz, a kettő között pedig a lacikonyhákat helyezik el. A Szent György térről (a Sugás Áruház előtti területről) a közösségi színpad a Plugor Sándor Művészeti Líceum elé, az 1956-os emlékparkba költözik, a műsor még nem végleges, február 28-ig várják azon szervezetek, diákegyüttesek, tánccsoportok, egyéni előadók jelentkezését, akik 10–40 perces produkciójukat meg akarják mutatni a város közönségének. A harmadik színpadot a Székely Nemzeti Múzeum kertjében állítják fel – ott is később alakul ki a program –, az alternatív kARTa Völgy szesszió azonban az idén is elmarad. Az ifjúsági színpad ismét régi helyén, a városháza mögötti parkolóban várja a fiatalokat, az utcazenét pedig ezúttal a Szent György térre összpontosítják, ahol street-food, azaz utcai étkek fesztiváljával társítják.

Éppen ez váltotta ki az Astra Egyesület Kovászna–Hargita megyei fiókjának rosszallását. A szervezet nevében fellépő Maria Graur, a Mesagerul de Covasna újságírója sérelmezte, hogy erre bezzeg van hely, de az általuk meghívott népdalénekesnőnek nem tudnak megfelelő fellépési lehetőséget biztosítani, mert az ’56-os emlékpark – ahova a második színpadot költöztetik – szerintük túlságosan elrejtett, nem elég nagy és nem elég nyitott Matilda Pascal Cojocăriţa számára. Maria Graur meglehetősen ideges hangnemben közölte: neves magyar énekeseket nem száműznek egy zárt iskolaudvara, és többször is kérte, hogy meghívottjuknak a főtéri színpadon adjanak egy – akár délutáni – időpontot.

A közösségi színpadot azért nevezik így, mert az a cél, hogy a helyi közösség tagjai bemutatkozhassanak, de az elmúlt években sok neves magyarországi együttes is koncertezett ott. Annak, hogy az idén senkit sem hívtak meg, nem csupán a pénzhiány az oka, hanem az is, hogy az elmúlt években többször is szó volt a városnapi programok számának csökkentéséről, mert a túlságosan bő kínálatban az emberek óhatatlanul lemaradtak valamiről – válaszolta Antal Árpád polgármester, aki bántónak találja, hogy vannak, akik etnikai felhangokat kevernek a sepsiszentgyörgyiek legnépszerűbb ünnepébe. Felhívta a figyelmet arra, hogy a főtéri színpadon már sok éve nincs népzene, sem román, sem magyar, ez egy régebbi döntés eredménye, amihez a továbbiakban is ragaszkodnak, de ettől a románok nem kerülnek hátrányba, hiszen ha a német együttest leszámítjuk, két román és négy magyar koncert marad, a nyitó hangverseny főszereplői közül pedig csak a szólóénekesnő magyar, két társa román, a karmester pedig szász. Elégedetlenek mindig vannak, egyesek manelét, mások mulatóst is szeretnének behozni, és ezek csak a legkirívóbb példák, de a városvezetés bizonyos szintet tartani kíván. A Szent György téri színpad miatt már több panasz volt, az idén új helyszínnel próbálkoznak, de lehet, hogy jövőben, ha több pénz lesz, visszaköltöztetik. A városnapok költségvetése idén húsz százalékkal kisebb, mint tavaly volt, a helyi költségvetésből 800 ezer lejt szántak rá, ehhez adódnak majd a jegyárakból, helyfoglalási illetékekből és támogatásokból származó bevételek.