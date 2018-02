Képzési visszásságok (Kevés a bevonható állástalan)

demeter virág katalin » Az intézményvezető legutóbbi sajtóértekezletén üdvözölte, hogy az említett programok célcsoportjába bekerültek az állástalanok – köztük azok is, akik már nem jogosultak segélyre –, ám úgy véli, ebből a körből igen kevés emberre számíthatnak a projekteket lebonyolító szervezetek. A szakképzés mellett a vállalkozásindításra is kiterjednek ezek a programok, ám lebonyolításuk több hónapon át zajlik, s nincs biztosíték arra, hogy a jelentkezők életképes, azaz finanszírozásra érdemes üzleti tervvel rukkolnak elő. Rámutatott arra is, a Háromszéken nyilvántartott munkanélküliek közül 2900-an már csak szociális segélyre jogosultak, 80 százalékuk viszont alacsony vagy hiányos iskolai felkészültségű, emiatt őket hasonló képzésbe nem lehet bevonni. A lehetséges résztvevők tábora jóval szűkebb, mintegy 600–700 fő, rájuk pedig a háromszéki munkaerőpiacnak nagy szüksége van – fogalmazott Kelemen Tibor. Tény az is, sokan indulnak külföldi idénymunkára a tavasz közeledtével, így kérdés, hányan képezhetők ki vállalkozásfejlesztésre.

A munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője emlékeztetett, hasonló helyzet alakult ki a POSDRU-programok kapcsán, amikor ezerszámra képezték országszerte az eladókat, szakácsokat és bárosokat, pincéreket. A jelenlegi POCU-projektek esetében nehezményezte, amellett, hogy egy időben rajtolnak, azonos célcsoportra korlátozódnak, s akik pedig bekapcsolódnak, a képzés ideje alatt nem térnek vissza a munkaerőpiacra, nem keresnek állást maguknak.

Kovászna megyében különben enyhén csökkent az állástalanok száma az év elején, a munkanélküliségi mutató értéke 4,15 százalék volt. Januárban közel félezer állástalant vettek nyilvántartásba, munkát csupán 175-en találtak a regisztráltak közül. Aggasztó viszont, hogy legalább 500 olyan fiatalról is tudnak, akik közül – az erre vonatkozó felmérés alapján – alig öten tartoznak a könnyen foglalkoztathatók sorába, miközben a nagyon nehezen elhelyezhetők tábora jelentősen népesebb.