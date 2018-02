Behívják a főügyészt

Ezt követően az igazságügyi tárca honlapján közzétették Kövesi menedzseri tevékenységét átvilágító jelentést, s további 11 mellékletet is. Ezek az Igaz­ságügyi Felügyelet jelentéseit, alkotmánybírósági döntéseket, a Velencei Bizottság egy véleményezését és egy jelentését, a legfőbb ügyészség 2016-os évi tevékenységi mérlegét, valamint a bírák és ügyészek etikai kódexét is tartalmazzák.

Liviu Dragnea pártelnök tegnap kijelentette, a Szociáldemokrata Párt nem vállalja magára a korrupcióellenes főügyész menesztésére vonatkozó, az igazságügyi miniszter által megfogalmazott javaslatot. Mint fogalmazott, a törvény által megszabott, intézményes procedúráról van szó, amelybe az SZDP nem akar beleavatkozni. Dragnea elmondta, az államfőnek és hivatalának kell górcső alá vennie az igazságügyi miniszter által ismertetett érveket. Arra a kérdésre, hogy fontolóra veszi-e az államelnök tisztségéből való felfüggesztését, amennyiben Iohannis megtagadja Kövesi leváltását, Dragnea határozott nemmel felelt. Kifejtette azt is: nem ért egyet Klaus Iohannis államfővel, aki szerint a Kövesi visszahívására irányuló procedúra elindítása politikai célzatú lenne.