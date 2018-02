Fennakadásokat okoz az időjárás

Nehézkesen zajlik a közlekedés a téli időjárási viszonyok miatt az ország déli és keleti részén, több megyében hétfőn és ma is szünetel az oktatás. A meteorológusok szerint március 8-áig a megszokottnál hidegebb időjárásra számíthatunk, főként reggel és az éjszakai órákban, miközben jelentősen megnövekszik a csapadék kialakulásának valószínűsége is.

Tegnap hajnaltól narancssárga jelzésű fagyriadó van érvényben, hiszen a február végi időszakhoz képest szokatlan hideget mérnek, helyenként mínusz 20 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet. Hétfő reggel egyébként Gyergyóalfaluban mérték a leghidegebbet az országban, ott a hőmérséklet mínusz 22 Celsius-fokra süllyedt.

A román vasúttársaság előbb 37 járatot volt kénytelen törölni az ország déli részén, ezek többsége személyvonat, de a Bukarest és Konstanca, valamint a Nagyszeben és Craiova közötti járatokat is törölték. A vasúttársaság közlése szerint ez mintegy 4 százalékát jelenti a CFR által működtetett 1200 járatnak. Hétfő délig végül félszáz járatot kellett törölni az időjárás miatt.

Teleorman megyében lezártak néhány országutat, hogy eltakarítsák a lehullt havat, az útügyi társaság arra figyelmeztette a gépkocsivezetőket, hogy csak akkor induljanak útnak, ha halaszthatatlan dolguk akad. Bizonyos utakon forgalomkorlátozást vezettek be, így tilos közlekedni a 3,5 tonnánál nagyobb járművekkel.

Az erős szél miatt bezártak a kikötők is, s a hóvihar miatt nem közlekedtek a hajók a Dunán sem. Bukarestben a szél 15–16 kilométer/órás sebességgel fújt, emiatt az emberi szervezet által érzett hőmérséklet mínusz 17 Celsius-fokra is csökkenhet.

Hétfőn és kedden felfüggesztették az oktatást Románia hat déli megyéjében és Bukarestben.

A meteorológiai intézet tegnap kora délután újabb figyelmeztetést adott ki, mely szerint a következő órákban erősödni fog a havazás Románia déli és keleti részén, a hófúvás várhatóan még jobban megnehezíti a közlekedést. Hétfő estétől számítanak kiadósabb havazásra, így kedd reggel a hóréteg vastagsága elérheti a 15–30 centimétert.