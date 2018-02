NŐNEK A FIZETÉSEK, NYUGDÍJAK. Az év eleji intézkedések után újabb béremelésre számíthatnak a tanügyben és az egészségügyben dolgozók márciustól – erről a kormányfő számolt be a hét végén. Viorica Dăncilă kitért arra is, július elsejétől módosítást eszközölnek a nyugdíjpont tekintetében is, melynek értéke 1100 lejre nő. (Rador)

TAROL AZ INFLUENZA. 57-re emelkedett az influenza következtében elhunytak száma – ismertette az Országos Közegészségügyi Igazgatóság keretében működő járványtani intézet. A legutóbbi három áldozat – egy 79 éves Dolj megyei férfi, egy Prahova megyei 49 éves nő, illetve egy Vaslui megyei, 75 éves férfi – más betegségekkel is küzdött, és egyikük sem kapott influenzaelleni oltást. Szakemberek tapasztalata szerint idén rövidebb idő alatt több megbetegedés történt. (Hotnews/Digi24).

TISZTSÉGÉBE KERÜLHET a szállításügyi miniszternek, amennyi­ben idén nem készül el a tervezett 60 kilométer autópálya. Ezt Viorica Dăncilă miniszterelnök nyilatkozta, aki egy televíziós műsorban elmondta: több egyeztetése is volt már a szállításügyi tárca vezetőjével a kormányprogramba foglalt projektekkel kapcsolatban, és megegyeztek, hogy március 10–11-éig elkészül „egy jól dokumentált, szakaszos terv”, amelyben azt is megjelölik, kik felelnek a határidők betartásáért. Hozzátette azt is: „ebben az évben 60 km sztráda építését tervezzük, és ezt meg is valósítjuk. 2020 végéig pedig elkészül a 350 km autópálya, ahogyan az a kormányprogramban szerepel” – magyarázta. (Agerpres)

A MÚLT SZÁZADBAN REKEDT – hivatalos kimutatások szerint is – a romániai infrastruktúra, az ország közúthálózatának közel 90 százalékán menetirányonként még mindig csak egy sávon folyik a közlekedés. Az Országos Rendőr-főkapitányság napokban megjelent, a 2016-os évre vonatkozó közútbiztonsági jelentésében hangsúlyozzák: a keskeny, alig kétsávos utak jelentősen meghosszabbítják az utazási időt, emellett a balesetveszélyt is növelik. A kedvezőtlen feltételek ellenére 2016-ban előrelépés történt, 2015-höz képest ugyanis 13,5 százalékkal esett vissza a súlyos közúti balesetek száma. A szerencsétlenségek nagy része – 41 százaléka – két okra vezethető vissza: sok balesetet okoznak egyrészt a figyelmetlen vagy nemtörődöm gyalogosok, akik jelöletlen helyen kelnek át az úttesten, vagy közvetlenül az elhaladó autók mellett álldogálnak. Településeken kívül a balesetek leggyakoribb oka a túlzott vagy az időjárási körülményeknek nem megfelelő sebesség. Az ittas állapotban elkövetett balesetek aránya 2012-höz képest 28 százalékkal esett vissza, 21 százalékkal csökkent az elsőbbség meg nem adása miatt bekövetkezett szerencsétlenségek aránya. Az Országos Rendőr-főkapitányság szerint 2011-hez képest 2016-ra 26,6 százalékkal bővült a romániai gépkocsipark, a bejegyzett járművek több mint kétharmada pedig tíz évnél régebbi. (Krónika)