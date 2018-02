Megússza a kormányfőhelyettes?

Előző írásunk

NŐNEK A FIZETÉSEK, NYUGDÍJAK. Az év eleji intézkedések után újabb béremelésre számíthatnak a tanügyben és az egészségügyben dolgozók márciustól – erről a kormányfő számolt be a hét végén. Viorica Dăncilă kitért arra is, július elsejétől módosítást eszközölnek a nyugdíjpont tekintetében is, melynek értéke 1100 lejre nő. (Rador)