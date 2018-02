Akadozó sóellátás

Csütörtökön spontán munkabeszüntetéssel kezdődött a sztrájk Parajdon, majd a Salrom társaság más sóbányáira is kiterjedt. A gazdasági és a munkaügyi minisztérium is Bukarestbe hívta hétfőre a tiltakozók képviselőit, ők azonban megtagadták, hogy a fővárosba utazzanak. Seprődi Zoltán vezérigazgató úgy nyilatkozott, próbálnak megoldást találni a kialakult helyzetre, azonban a béremelés csak akkor valósulhat meg, ha a törvény is megengedi. Arról is tájékoztatott, hogy a sóbánya nem tudja teljesíteni a rendeléseket, már több megrendelő is jelezte a problémákat. Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa ugyanakkor kijelentette, az időjárási viszonyok miatt nemzetbiztonsági üggyé vált, hogy a parajdi sóbánya biztosítsa a sót az országutak és megyei utak megtisztításához.