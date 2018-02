Badi mustár, a Székely termék (Magánvállalkozás )

Hogyan lett Imre Sándorból mustárgyáros?

A Badi mustár olyan termék, amely a székely ízvilágot hangsúlyosan magában hordozza: egyedi, karakteres. A Badi mustár első megjelenése óta több alkalommal megújult, mind ízében, mind csomagolásában. A termék tormás mustárként került tíz évvel ezelőtt a Mi-Tu-Ház Kft. tulajdonába, és azóta még három ízzel – édes, mézes és csípős – bővülve került piacra többféle kiszerelésben. Belföldi forgalmazásra készül a 200 grammos műanyagpoharas változat, míg a 270 grammos, befőttesüvegbe csomagolt változatot főként külföldön értékesítik. Ezenkívül 450 és 1000 grammos adagokat is gyártanak, ez utóbbit leginkább vendéglátóegységek részére ajánlják.

A Badi mustár azért is olyan „sápadt”, mert nem használunk semmilyen színezéket – árulta el bevezetésképpen Imre Sándor, az 1992-ben feleségével, Ildikóval alapított Mi-Tu-Ház Kft. tulajdonosa. A cégnek jelenleg huszonkét alkalmazottja van, közülük öten dolgoznak a termelésben. Elmondása szerint a véletlennek köszönhetően lett belőle mustárkészítő. Miután 2007. január elsején Románia európai uniós tagállam lett, olyan követelmények, előírások léptek hatályba a termelés terén, amelyekről a Badi mustár „atyja” úgy érezte, nem tudja teljesíteni. 2008 március 15-én a sors úgy hozta, hogy a Gábor Áron téren egymás mellé kerültek, és akkor mondta el Imre Sándornak, hogy ilyen feltételek között tizenhét év után már nemigen akar mustárkészítéssel foglalkozni, és megkérdezte, nem érdekli-e az üzlet. Aznap délután már nyélbe is ütötték a vásárt. A cég addig is forgalmazója volt a Badi mustárnak, tudta, hogy már van egy biztos piaca, a fogyasztók körében kedvelt. A Mi-Tu-Ház cég Hagyományos Badi mustárként óhajtotta forgalmazni, de a mezőgazdasági minisztérium már levédte a hagyományos nevet, ezért erről kénytelenek voltak lemondani, és Badi tormás mustárként folytatták a termelést.



Négyféle mustár

Termékskálájuk is bővült, a fogyasztók kérésére az édes mustárt is piacra dobták. Ennek érdekes története van – mesélte a cégtulajdonos –, az utcán állította meg egy háziasszony, aki elmondta, hogy a Badi mustár amúgy nagyon ízletes, jól megy a száraz székely szalonna és kolbász mellé, de nem lehet finom majonézt készíteni belőle. Innen jött az ötlet, hogy Badi Vince segítségével készítsenek egy új terméket. A piac visszajelzése szerint ez jó lépés volt, és ezt követte a mostanra szintén népszerűvé vált mézes keverék és a csípős mustár, amely a keményebb, pikánsabb ízvilág kedvelőinek tetszik. Imre Sándor arról is beszélt, hogy bármerre fordult meg a nagyvilágban, nem a táj szépsége ragadta meg, hanem két-három féle mustárt vásárolt. Így akadt rá a mézes mustárra, aminek nálunk is jó piaca lett, a fehér húsokkal nagyon jól lehet párosítani, és gasztronómiai keverékekben is megállja a helyét.

Induláskor 250–300 kg mustárt készítettek és adtak el havonta, elsősorban a saját üzlethálózatukban és a partnerüzletekben. Mára ez a mennyiség eléri a havi 3,5–4 tonnát, ami legkevesebb tizenkétezer kicsi műanyagpoharat, a 450 grammosból pedig 2500–3000 üveg mustárt jelent. A Badi mustárt az Elan Trió Kft. üzletlánc részére más márkanév alatt, Góbé termékként Kézdivásárhelyi édes mustár néven szállítják. Ezzel a márkanévvel egész Székelyföldön forgalmazzák a kézdivásárhelyi mustárt. Amióta a mezőgazdasági minisztérium felszabadította a tiltást, már nem kell licenc a névre, hanem a termelők saját felelősségükre adnak nevet termékeiknek, a bukaresti kereskedők olyan márkaneveket kérnek, mint a Zamfir mustár, vagy a jászvásári forgalmazónak, a Casa Tradiţiei cégnek készítenek mustárt.



Miből készül?

A Badi mustár fő összetevője a mustármag. A mustár tartósítása természetes úton történik, ecettel és termesztett tormával. Imre Sándor szerint Székelyföldön a mustármagtermelés sajnos még gyermekcipőben jár, inkább a mezőgazdasággal foglalkozó nagyobb cégek szoktak nagy ritkán vetésforgóként mustármagot termelni, mert a szakemberek szerint a burgonyával szemben nem kifizetődő ezzel foglalkozni. A Háromszékről beszerzett mustármagot Konstanca megyéből egészítik ki. Pár éven keresztül a burgonyakísérleti állomás termelt mustármagot, de mivel megszűnt a támogatás, tavalytól már nem ültettek. A többi szükséges nyersanyagot is közvetlenül a háromszéki és Hargita megyei kistermelőktől szerzik be.



Székely termék

A 2011-es esztendő fontos mérföldkő volt a Mi-Tu-Ház Kft. életében: megkapták öt évre a Székely termék minősítést, amit 2015-ben újabb öt esztendővel hosszabbítottak meg. Ennek a minősítésnek köszönhetően a Badi mustár székely autentikus mustár lett. A Székely termék levédésével és a termékek hazai és külföldi üzletláncokba való eljuttatásával a védjegy megalapozóinak célja, hogy a székely gazda munkájának gyümölcseit tegyék az európai fogyasztók asztalára. A turizmussal összekapcsolva, hazai és külföldi szakvásárokon népszerűsítik a székely termékeket, így a Badi mustárt is. A cégtulajdonostól azt is megtudtuk, hogy nagyon jó az együttműködés Hargita Megye Tanácsával, illetve a mezőgazdasági irodával, akiknek köszönhetően a Badi mustár nagyon sok helyre eljutott.



Irány Magyarország!

A kézdivásárhelyi mustár világhódító útja pár évvel ezelőtt, a bukaresti IndAgra nemzetközi szakkiállításon kezdődött, ahol az akkori megyei mezőgazdasági kamara és egy mezőgazdasági minisztériumbeli államtitkár támogatásával díjmentesen állíthattak ki. Ott olyan ügyfelekre tettek szert, akik a mai napig személyesen hozzájuk fordulnak rendeléseikkel. A magyarországi Cora üzletlánc által szervezett Székely héten két alkalommal is jelen voltak, a mustár szépen fogyott, utórendelést viszont nem kaptak. Miután 2012-ben a francia Auchan felvásárolta a Corát, új lehetőség nyílt: utórendelést kaptak, standot béreltek a szupermarketben, ez egyben elismerést is jelentett, hiszen az Auchan francia kézben van, és mint ismeretes, a franciák híres mustárkészítők, értenek hozzá. Ez az együttműködés három évig tartott. A Metro üzletláncnak is szállítottak három éven keresztül. A Mi-Tu-Ház Kft. Budapesten bérelt logisztikai raktárt, oda szállította az árut és nem az üzletekbe, az új szerződésbe a Metro már azt akarta belefoglalni, hogy a kézdivásárhelyi cég közvetlenül az 50–60 üzletükbe szállítsa a mustárt, amit egy ekkora cég nem tudott teljesíteni. Ez az oka annak, hogy a Badi mustár jelenleg nincs jelen a magyarországi piacon, csupán az Elan Trió budapesti üzletében lehet Góbé termékként megvásárolni.



A Badi mustár Amerikában

Az amerikai Wisconsin államban, Middletonban működik a világ egyetlen mustármúzeuma (National Mustard Museum), amelynek polcain – egyedüli romániai termékként – a Badi mustár is fellelhető. Imre Sándor elmondása szerint egyik ismerősük, Új Éva – akinek Kinga lánya Wisconsin államba ment férjhez – felajánlotta, hogy szívesen kiviszi a mustárt a múzeumnak, ahol nagyon jól fogadták, kicsit meglepődve, hiszen Romániából még nem volt mintájuk. Mai napig a kiállítás része. A múzeumban elvileg vásárolni is lehet – tudtuk meg a vállalkozótól –, de a nagy távolság miatt azt egyelőre nem tudják megoldani, hogy oda is szállítsanak termékeikből, pedig lenne rá igény, annál is inkább, mivel a szóban forgó államban jelentős létszámú székely közösség is él.