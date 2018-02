Eredményesen szerepeltek Magyarországon (Karate )

A megmérettetésen ebben az évben is népes volt a mezőny, hiszen 12 ország – Ausztria, Horvátország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Svájc, Panama, Svédország és Magyarország – 700 versenyzője tette próbára magát. A Sport-All S. C. karatékái Sepsiszentgyörgyöt képviselték, viszont az MTK Budapest színeiben vehették át a legeredményesebb csapatnak járó serleget. A háromszéki sportolók tíz – négy első, egy második és öt harmadik – dobogós helyezést szereztek, míg az 51 versenyzőt soraiban tudó MTK 40 alkalommal állhatott dobogóra: 21 első, 6 második és 13 harmadik helyezés a mérlegük.

„Csapatunk azon versenyzői is nagyszerűen helytálltak, akik nem értek el dobogós helyezést, viszont több nyertes küzdelmet könyvelhetnek el. Ez volt az idei második versenyünk, de egyben az eddigi legeredményesebb Tatami Kupa is számunkra. Egy ilyen népes mezőnyben és ilyen rangos eseményen, ahol Európa ezen csapatai képviseltették magukat, úgy gondolom, jól teljesítettünk. Köszönet a szülőknek, akik fáradtságot nem ismerve elkísértek, vezettek és mellettünk voltak. Hálásak vagyunk az RGT, a Bóbita Egyesület, az Orex, az MCC, a Comerț Ata, a KTW, a Sport Világ és az Eniplast támogatásáért” – értékelt Vass Hunor edző.

A Sport-All S. C. eredményei:

* első hely: Bartos Norbert (kumite, kadét, -63 kg), Csorba Ede (kumite, kadét, -52 kg), Mezei Dominik (kumite, 8–9 év, -37 kg), Török Panka (kumite, 8–9 év, -28 kg)

* második hely: Halmágyi Chanel (kumite, 10–11 év, -32 kg)

* harmadik hely: Daragics Viktória (kumite, 10–11 év, -38 kg), Gödri Mártis Huba (kumite, kadét, -52 kg), Péter Máté (kumite, 10–11 év, -34 kg), Ruzsa Balázs (kumite, 12–13 év, +50 kg), Tölgyesi Gergő (kumite, 8–9 év, -32 kg).

A Sport-All S. C. sportolói a folytatásban Szlovákiában a Pozsonyi Grand Prix nemzetközi viadalon vesznek részt, majd Szófiában a Nikon Kupa nemzetközi karateviadalon teszik próbára magukat. A két hét múlva rendezendő román shotokanbajnokságon utánpótláscsapatukat nevezik. (miska)