Nemzetközi versenyen játszottak (Fallabda)

Romániából négy klub – Kovászna Squash SKE, Infinity Sport Arena (Bukarest), Infinity Fitness & Squash (Călărași) és Transylvanian Tennis & Squash (Csíkszereda) – hét fallabdázója tette próbára magát tizenhárom, tizenhét és tizenkilenc év alatti kategóriákban. A sepsiszentgyörgyi Kovászna Squash SKE és egyben a Huni Squash School játékosai, Szabó Nikole és Vizi Andor mérlege is két győzelem és két vereség.

Vizi Andor az U17-ben játszott, és két győzelmet aratott, amellyel sikerült a 19. helyen zárnia a megmérettetést. „Ha egy kicsit türelmesebb lett volna a játéka, akár jobb eredményt is elérhettünk volna, de ennek is nagyon örülünk, hiszen olyan ellenfelei voltak, akik régebben edzenek, és sokkal több a nemzetközi versenytapasztalatuk” – mondta Bara Hunor edző.

Szabó Nikole az U19-ben szerepelt, és kellemes meglepetést okozott, hogy sikerült két mérkőzést megnyernie, ugyanis ő februárban betöltötte a 17. életévét, így került a 19 év alatti lányokhoz, ahol az előkelő 11. helyen zárt. „Korosztályváltásnál általában az első év mindig nagyon nehéz, és ilyenkor csak tapasztalatokat gyűjtenek a játékosok. Minden egyes labdáért kitartóan harcolt, így az eredmény sem maradt el, szóval elégedett vagyok a játékával” – fogalmazott a Kovászna Squash SKE trénere.

A szentgyörgyiek következő nemzetközi versenye a májusban rendezendő Román Junior Open lesz, majd lehet, hogy részt vesznek júniusban az Olasz Junior Open viadalon is. (miska)