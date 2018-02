Visszavágtak a bukarestieknek (Kézilabda, Bajnokok Ligája)

Mindkét együttes remek védekezéssel kezdte a rangadót, ezért minden találat rendkívül értékes volt. Görbicz Anita gól nélkül zárta januárban a bukaresti meccset – amelyet a román alakulat 28–22-re megnyert –, és első megmozdulásaként ezúttal is büntetőt hibázott. Paula Ungureanu nem sokkal később Nycke Groot hétméteresét is kivédte, ennek ellenére továbbra is a házigazdák voltak előnyben. A folytatásban egyre több szabálytalanság tördelte a játékot, de ez sem törte meg a címvédő lendületét, és a 23. percben három találattal vezetett. A kapuban Kari Aalvik Grimsbö nyújtott kiváló teljesítményt, még akkor sem kért cserét, amikor Isabelle Gulldén közelről telibe találta az arcát, és ápolni kellett. A Bukaresti MSC az első félidő utolsó perceiben levitte kapusát, hogy emberelőnyben támadhasson, és bár háromszor is gólt szerzett létszámfölényben, Groot mindhárom középkezdés után az üresen maradt román hálóba talált (13–10).

A második felvonás elején Görbicz révén kétszer is emberhátrányból voltak eredményesek a hazaiak, akik a korábban látott nagy iramban kézilabdáztak, és eredményességük miatt a vendégek a 42. percben az utolsó időkérési lehetőségüket is kihasználták. Gulldén góljaival igyekezett tartani magát a román csapat, a győriek ráadásul támadásban némileg megtorpantak, ezért 15 percig nem találtak be akcióból. A hajrában felzárkózott a bukaresti csapat, ám Görbicz a szünet után minden büntetőjét értékesítette, és ez elégnek bizonyult a magabiztos sikerhez. A győriek szombaton a dán Nyköbing FH otthonában folytatják szereplésüket a BL középdöntőjében.